𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨𝐝𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐓𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐨: 𝐢𝐥 𝐓𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐂𝐚𝐥𝐜𝐢𝐨 𝐞̀ 𝐮𝐧 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚̀

๐Œ๐ž๐ฅ๐ฎ๐œ๐œ๐ข ๐ญ๐ซ๐จ๐ฏ๐ข ๐ฎ๐ง๐š ๐ฌ๐จ๐ฅ๐ฎ๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž

Il calcio da sempre รจ sfogo, veicola aspettative mancate e sogni di strati interi della societร .

In questa ottica di funzione sociale e a maggior ragione a Taranto, cittร che purtroppo versa in una situazione socioeconomica deleteria, che รจ di fondamentale importanza che chi ha delle responsabilitร politiche e di primo cittadino metta nelle condizioni migliori, cosรฌ come avviene in tutta Italia, la societร sportiva che ha lโ€™onere e lโ€™onore di difendere i colori rossoblu.



Sono state rilasciate in questi giorni diverse dichiarazioni del Sindaco Melucci, dalle quali si evince la possibilitร che il Taranto calcio, da Dicembre 2023, possa emigrare in altre cittร .

Per questioni di ordine pubblico la societร probabilmente non sarร in grado di trovare delle soluzioni logistiche che permetterebbero ai tifosi di poter seguire adeguatamente la squadra e alla societร stessa di poter sostenere le spese e tutto ciรฒ che ne deriva dallo spostamento del Quartier Generale.



Inoltre sembrerebbe che la societร da tempo, abbia chiesto al Comune di Taranto il rilascio di documenti propedeutici allโ€™iscrizione al Campionato di Lega Pro che ha come termine ultimo di presentazione il 15 giugno e che alla data odierna non risulterebbero essere stati resi disponibili.

Il Taranto Calcio รจ un patrimonio della cittร e dei tifosi e non possiamo permetterci di perdere anche la squadra di calcio.

Chiediamo pertanto al Sindaco Melucci che si faccia garante per tutta la cittร , innanzitutto per permettere alla societร lโ€™iscrizione al Campionato e metta in atto quanto in suo potere per rendere meno traumatico per la societร e per i tifosi, la costruzione del nuovo stadio o lโ€™eventuale ristrutturazione dello stadio Erasmo Iacovone.

Battista Francesco (Lega)

Massimiliano Di Cuia (Forza Italia)

Tiziana Toscano (Fratelli dโ€™Italia)

Giampaolo Vietri (Fratelliย dโ€™Italia)