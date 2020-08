38^ giornata di serie A: cadono la Juve e l’Atalanta

Con le ultime partite di oggi, si spegneranno le luci negli stadi della serie A, ma tra poco si ricomincerà, con una incognita: come sarà?

Il Milan chiude con un largo successo sul Cagliari, confermando di essere tra le più in forma del post covid, la squadra allenata da Pioli ha conquistato 30 punti in 12 partite, 3 in più dell’Atalanta, 5 in più dell’Inter e della Roma, 7 più del Napoli e 10 più della Juventus.

Ma su tutti campeggia la figura di Ibrahimovic, all’età di 38 anni, si muove per tutto il campo, divertendosi, sbaglia un rigore, segna un gol di potenza e di classe, in campo è un leader, fa il regista, gioca per la squadra segna e fa segnare, i suoi assist sono perfetti, a settembre ne vedremo delle belle.

Conquista l’Europa League dai preliminari, ma con lo svedese in campo tutti saranno più tranquilli.

Con la partita di ieri il Brescia saluta la serie A e sicuramente Sandro Tonali, con il patron dei lombardi che dichiara di voler allestire una buona squadra per disputare al meglio la cadetteria.

Stessa dichiarazione il presidente della Samp, allestirà un gruppo capace di arrivare alla salvezza senza patemi d’animo.

L’atalanta dopo aver a lungo sognato e meritatamente lo scudetto, si lascia sfuggire anche il piazzamento d’onore sul proprio terreno, a favore dell’Inter. Champion conquistata, ma è quella di quest’anno che preoccupa di più, tra sette giorni ci sono i quarti di finale col Psg, la prestazione pessima di ieri non lascia spazio alla speranza.

Da rammaricarsi ne ha anche l’Inter finito a 1 punto dalla Juve, sarebbe bastato un po di più, ora si parlerebbe d’altro.

La Juve mette in campo le riserve e chiude con un altro Ko. La Roma batte i bianconeri per la prima volta allo Stadium, che dopo 6 sconfiste esterne, arriva la prima in casa, dove non perdevano dal 2018, ma è la condizione a destare preoccupazione ed arriva la partita con il Lione, dove si giocherà la Champions. Da rivedere la difesa.

Il Napoli vince 3 a 1 con i laziali, ma ha poco da sorridere, Insigne al 37^ si fa male da solo ed esce per infortunio, mettendo in serie ipoteca la presenza in campo con il Barcellona. Di contro la Lazio gioisce per la Scarpa d’oro conquistata da Immobile.

Oggi le ultime partite che chiuderanno il campionato di serie A: Spal-Fiorentina alle 18, Bologna-Torino, Genoa-Verona, Lecce-Parma, e Sassuolo Udinese alle 20.45.

Stasera sapremo chi tra il Lecce e il Genoa retrocederà tra i cadetti,insieme al Brescia ed alla Spal.

Gianfranco Maffucci