Alla “Galilei” spuntano i giardini in classe

Iossa: “Si tratta di laboratori di sostenibilità per il primo ciclo per una comprensione esperienziale e immersiva del mondo naturale e una educazione ambientale significativa e duratura”

TARANTO – Giardini all’interno delle classi: è questo il progetto avviato dall’I.C. Galileo Galilei di Taranto per gli alunni di ogni ordine e grado. “Si tratta di Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo – spiega la dirigente Antonietta Iossa -. Prevede l’allestimento di giardini e orti didattici, innovativi e sostenibili, all’interno dei nostri quattro plessi, in tutte le classi. Vogliamo trasformarle in ambienti di esplorazione e di apprendimento delle discipline curricolari, delle scienze, delle arti, dell’alimentazione, degli stili di vita salutari, della sostenibilità, favorendo nelle studentesse e negli studenti una comprensione esperienziale e immersiva del mondo naturale e una educazione ambientale significativa e duratura. E per dare il via abbiamo scelto proprio il primo giorno di primavera. I nostri ragazzi hanno piantumato i semi di varie piante, verdure e piante aromatiche e ne seguiranno la crescita nei giorni e nei mesi”.

Si tratta di un sistema basato sulla tecnologia per l’Internet delle Cose che monitora l’orto o le serre della scuola e avvisa se qualcosa non va. I sensori wireless, posti in prossimità delle colture, controllano e misurano i vari parametri che stanno alla base del benessere delle piante. Grande entusiasmo tra i bambini e i ragazzi che hanno scelto con cura i semi da piantare, trasformando la giornata in una festa di primavera.

Sara Trovato