Amministratori locali in trasferta al Parlamento europeo

È fondamentale mantenere vivo il legame tra Europa e istituzioni locali e permettere agli amministratori di conoscere i percorsi più efficaci da intraprendere per far sviluppare e crescere i propri Comuni tramite i fondi messi a disposizione dall’Unione Europea. Questi due giorni – dichiarano il Consigliere comunale di Statte Caterina Madaro e l’Assessore comunale di Pulsano Liliana Nunzella hanno rappresentato non solo un’opportunità, ma la possibilità di conoscere il lavoro svolto dai Parlamentari, dalle delegazioni di ogni paese e dai gruppi politici, così da poter riportare ai cittadini i meccanismi che sono dietro ad ogni decisione che viene assunta.

Solo in momenti come questo si può capire quanto le istituzioni che sembrerebbero territorialmente lontane, come quella del Parlamento Europeo e i Comuni, siano in realtà estremamente vicine. Personalmente da amministratori – commentano- abbiamo trovato questa come una bell’occasione per apprendere il funzionamento e i meccanismi di un’istituzione complessa come quella del Parlamento Europeo.

In questi due giorni passati a Bruxelles, frenetici e stancanti dal punto di vista fisico ma estremamente interessanti sotto l’aspetto conoscitivo, abbiamo avuto modo di accrescere le nostre competenze e conoscenze che potremo sfruttare al meglio durante la nostra attività sul territorio. Ringraziamo l’Eurodeputato On. Chiara Gemma per questa opportunità di crescita e condivisione e il Vice-Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Renato Perrini.