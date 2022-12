Armadietto dei medicinali casalingo: cosa non dovrebbe mai mancare

Tutti, in casa, abbiamo il classico armadietto delle medicine. Tenerlo fornito è fondamentale, soprattutto in questi periodi all’insegna del freddo. Le esigenze di ogni persona dal punto di vista della salute sono diverse ma, nonostante questo, esistono dei medicinali base che risultano utili a livello generale. Tra quelli che non dovrebbero mancare mai, spiccano gli antipiretici e gli antidolorifici. Nel corso dei mesi autunnali e invernali, l’insorgenza di influenza e altri malesseri di stagione può comportare il manifestarsi di sintomi come la febbre o il dolore articolare, i primi da affrontare se si punta a stare bene durante la giornata.

Un cassetto o un armadietto dei medicinali organizzato dovrebbe contenere anche degli antinfiammatori, degli antistaminici – le allergie non vanno in letargo con il freddo – e degli antibiotici.

Attenzione anche ad avere sempre a disposizione articoli sanitari come le garze, le siringhe, i lacci emostatici, le pinzette, fondamentali per estrarre zecche dal pelo degli animali e corpi estranei come le schegge di vetro dalla pelle degli adulti. Oggi, per fortuna, nel momento in cui ci si dovesse accorgere che manca qualcosa, si può ovviare grazie all’online. Store come quello della Farmacia Farma27 permettono di rifornirsi di integratori, dispositivi medici e farmaci che non richiedono la prescrizione medica in pochi click.

A monte di tutto, però, deve esserci un focus costante sui prodotti che si hanno in casa. Le emergenze, piccoli o grandi che siano, possono capitare in ogni momento. Alla luce di ciò, nel momento in cui si guarda se nell’armadietto delle medicine c’è tutto, è fondamentale controllare la presenza di farmaci come gli antidiarroici e i lassativi.

Un doveroso cenno va dedicato anche alle pomate. Nell’eventualità di contusioni o scottature, averle sempre in casa può fare la differenza per lenire in maniera efficace la zona interessata dal problema.

Fino ad ora, non abbiamo ancora parlato degli integratori. Anch’essi compresi fra i prodotti che possono essere acquistati dalle farmacie online – con tutti i vantaggi pratici del caso – dovrebbero essere sempre presenti in casa in quanto, pur non essendo medicinali, aiutano tantissimo a mantenere un buon livello generale di benessere. Per rendersene conto basta citare il ruolo che ha la vitamina C nel potenziamento del sistema immunitario durante i mesi freddi dell’anno, quando diventa cruciale prevenire i malanni stagionali.

Ricordiamo che, anche se gli integratori non sono farmaci, prima di acquistarli e rifornire l’armadietto dei medicinali in casa è bene confrontarsi comunque con il proprio medico di fiducia.

Foto di Ilderson Casu da Pixabay