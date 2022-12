Atletica amatoriale: la Podistica Taras chiude in positivo la stagione

Piazzamenti nei due circuiti Corripuglia e Dolichos; molti podi in pista.

Quando è stata costituita, nel 1984, la Podistica Taras operava prevalentemente, se non esclusivamente, nell’ambito della corsa su strada. Oggi quello che è sicuramente il più antico sodalizio sportivo nel campo dell’atletica amatoriale, diversifica le proprie attività, come si suol dire a 360 gradi. Da un lato continua l’impegno su strada che si integra però ampiamente con la pista. La strada e la pista pur avendo in comune la corsa, vedono raramente una osmosi di atleti da un settore all’altro, anche se alla Taras appare invertita questa tendenza.

Gli stradisti Martella, Palmisano, Nicolau, De Benedetto, Alagni, Spada, De Biasi, Antonacci, Mongelli, L’Abbate, negli ultimi due anni hanno corso almeno una volta in pista. (L’Abbate, classe 1935 quest’anno ha realizzato il primato italiano dei 300 metri ctg SM85). Non solo corsa ma anche lanci, salti o velocità. L’utilizzo della pista e del cronometraggio automatico, garantiscono che la distanza percorsa e la misurazione del tempo sia uguale in ogni parte del mondo, questo il motivo per cui l’atletica leggera, considerata la regina degli sport è diffuso in ogni angolo del globo. E non di rado chi corre su strada svolge specifici allenamenti su pista.

Francesco Buzzacchino – Presidente

La Fidal (Federazione Italina Atletica Leggera) organizza i campionati regionali e quelli italiani per l’assegnazione del titolo di campione (in alcune province anche quelli provinciali) per ogni categoria master SM35-SM40-SM45 ecc fino alla SM100 (come il centenario OTTAVIANI guest star del Festival di Sanremo di qualche anno fa). Ci sono anche i campionati master europei e quelli mondiali sia di pista che di strada. (a proposito, l’ottuagenario Mongelli Cosimo, atleta della Taras, con la canotta della nazionale ha vinto l’argento europeo 2019 della 10 Km su strada con 52’35”). A settembre 2023 gli europei master saranno a Pescara. Esiste anche l’atletica indoor fatta al coperto.

Salvatore Lomartire fondatore e past president

L’atletica è chiaramente uno sport molto individuale. Tuttavia il concetto di squadra è stato traslato e reso possibile sia su strada che su pista. Nel corri Puglia i risultati dei singoli di ogni categoria apportano punteggio alla società.

In questi anni il settore su pista master della Taras è cresciuto sia in termini di numero di atleti che di qualità. Alcuni degli atleti sono di fuori Taranto. Atleti di Gravina, Bisceglie, Lecce, Ceglie, Fasano, Bari, Carovigno, Oria, ecc ecc. Vengono alla Taras perché in Puglia rappresenta una delle squadre faro dell’atletica su pista master.

A livello individuale partecipano alle manifestazioni nazionali per l’assegnazione del titolo di campione italiano, ben figurando e spesso vincendo gare. Prima di questo periodo florido, gli atleti della Taras che potevano vantare dei titoli italiani su pista erano i compianti Dante Intelligente (classe 1920 – deceduto nel 2004) e Luigi Zaccaria.

La stagione che si chiude in questi giorni è stata molto positiva per la Podistica Taras in termini di risultati raggiunti. Abbiamo già parlato di Corri Puglia intervistando l’atleta Nicola Nicolau, primo tra gli atleti di Taranto nella graduatoria assoluta. Un altro circuito è quello denominato Dolichos che ha visto tra l’altro due donne della Taras in classifica alta: Claudia Funiati, vice presidente della Podistica e Fonseca Maria Michela. Tra gli uomini due top runners: Vincenzo De Benedetto e il citato Nicola Nicolau. Secondo posto nella classifica a squadre. Nell’ambito della pista invece a consuntivo dell’annata agonistica, i sottonotati atleti della Taras hanno raggiunto risultati di livello nazionale, conquistando 4 titoli italiani master, 1 argento ed 1 bronzo. (per la cronaca con queste medaglie la Taras, dalla fondazione, ha superato le 60 medaglie nazionali)

– GAROFALO Giuseppe (Salerno 21-22 maggio 2022 argento italiani decathlon ctg SM40)

– DE MATTEIS PIETRO – COSMA PIERPAOLO – ANTONACI FERNANDO VINCENZO – MATERA Giovanni (Salerno 21 maggio 2022 campioni italiani staffetta 4×100 ctg sm55)

– ORTELLI MARIO (Grosseto 10 giugno 2022 campione italiano 110 HS ctg SM40)

– ORTELLI MARIO (Grosseto 11 giugno 2022 campione italiano salto in alto ctg SM40)

– GAROFALO Giuseppe (Grosseto 11 giugno 2022 campione italiano giavellotto ctg SM40).

a seguire ci sono risultati fuori dal podio ma sempre nei primi dieci di un campionato italiano:

– ANTONACI FERNANDO VINCENZO (Ancona 10 febbraio quarto 60 mt indoor ctg SM60)

– GAROFALO Giuseppe (Grosseto 10 giugno 2022 quarto 400 ostacoli mt ctg SM40).

– DE MATTEIS PIETRO (Grosseto 12 giugno 2022 sesto 800 mt ctg SM55).

– COSMA Pierpaolo (Grosseto 12 giugno 2022 settimo 200 mt ctg SM50).

– MATERA Giovanni (Ancona 10 febbraio quarto 60 mt indoor ctg SM60)

– MATERA Giovanni (Grosseto 12 giugno 2022 decimo 200 mt ctg SM50).

altri atleti che non hanno partecipato ai campionati italiani, pur avendo realizzato in stagione prestazioni di rilievo (nei primi dieci delle graduatorie nazionali 2022):

– BONETTI Antonio (capolista nazionale graduatorie del lancio del disco ctg SM40)

– ANTONACCI Michele (terzo posto nazionale graduatorie dei 10000 mt ctg SM55)

– BONETTI Antonio (sesto posto nazionale graduatorie del giavellotto ctg SM40)

– BONETTI Antonio (settimo posto nazionale graduatorie del lancio del Martellone ctg SM40)

– BONETTI Antonio (ottavo posto nazionale graduatorie del Pentathlon Lanci ctg SM40)

– MAGLIO Salvatore (nono posto nazionale graduatorie lancio del disco ctg sm70)

– BONETTI Antonio (decimo posto nazionale graduatorie del lancio del martello ctg SM40)

Una stagione quindi molto positiva per la Podistica guidata dal prof. Franco Buzzacchino, presidente del sodalizio, con la direzione tecnica per la pista di Salvatore Emanuele.