Battista (Lega): La maggioranza è in uno stato confusionale.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:

Il consiglio comunale di ieri ha sancito lo stato confusionale in cui versa, dal punto di vista amministrativo, la maggioranza del Sindaco Melucci.

Al netto della compattezza dimostrata al momento dell’approvazione del DUP (Documento Unico di Programmazione) e di altre proposte di consiglio, quello che ci preoccupa maggiormente è in realtà l’azione amministrativa.

Infatti all’ordine del giorno erano iscritti diverse proposte di consiglio che poi per svariati motivi non sono state discusse.

Mi riferisco alla proposta di consiglio n. 90 relativa all’aggiornamento sui costi di costruzione, per la quale mentre eravamo in fase di espressione di parere in commissione, è stata ritirata con una nota last minute della Direzione e conseguentemente anche in consiglio.



Cosa ancor più grave, la sonora bocciatura ricevuta dai revisori dei conti per due proposte di consiglio e cioè la proposta n. 77 relativa al passaggio in comodato dal Comune a Kyma Ambiente dell’impianto Pasquinelli e la n. 129 relativa all’anticipazione di liquidità alla stessa società partecipata.

La bocciatura della proposta n. 79 mette in discussione il reintegro in tempi brevi di 21 lavoratori che sono a casa da settembre e che ieri in consiglio comunale, portati all’esasperazione, hanno palesato la loro rabbia, mentre la bocciatura della proposta n. 129 mette in serio pericolo la tenuta stessa della società partecipata.



Pertanto mi rivolgo al Sindaco Melucci affinché metta in atto quanto in suo potere e nelle sue competenze per rimettere immediatamente l’auto in carreggiata, perché ulteriori uscite di strada comporterebbero un danno incalcolabile per la città e per i lavoratori.

Battista Francesco

Consigliere Comunale Taranto

Segretario cittadino Lega