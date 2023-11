Battista(Lega): il ritorno al voto è la cosa migliore per Taranto

riceviamo e pubblichiamo:

Continua imperterrito lo spostamento di consiglieri da un gruppo consiliare all’altro e la sostituzione periodica di assessori che non si allineano alle scelte del Sindaco.

In questa fase convulsa della vita politica tarantina il Pd, il M5S e Con, lista civica espressione del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, con una nota stampa hanno espresso disappunto per le decisioni unilaterali di Melucci e hanno annunciato l’appoggio esterno all’esecutivo cittadino.



Ciò si dovrebbe tramutare in un ritiro immediato degli uomini di riferimento delle tre forze politiche nella giunta e nelle partecipate.

Ma nella vita politica tragicomica di questa città può essere che ciò non avvenga, perché magari qualcuno per evitare di perdere la tanto amata poltrona decida di accasarsi altrove in zona Cesarini.

Si continua con questa lenta ma inesorabile agonia che comporterà ulteriori danni alla nostra città che versa già in una situazione preoccupante.



È ormai palese che la maggioranza uscita dalle urne del 2022 non condivide per nulla le scelte di Melucci e forse le forze politiche e i consiglieri presenti in consiglio comunale, con un sussulto di orgoglio, dovrebbero capire che è giunta l’ora di staccare la spina a questa Amministrazione.

È la cosa migliore per tutti ma soprattutto per Taranto.



Restituiamo la parola ai cittadini per provare a dare alla città una maggioranza coesa e che si dedichi sui vari dossier della città piuttosto che spostare le pedine come in una partita di scacchi.

Ma la politica non è un gioco perché le scelte si ripercuotono sulla vita dei cittadini e speriamo che lo scacco matto non corrisponda alla distruzione definitiva della nostra amata città.

Battista Francesco

Consigliere Comunale Taranto

Segretario Cittadino Lega