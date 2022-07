Bicinpuglia 2022, è il momento del Trofeo dei Borghi di Puglia

Domenica 10 luglio a Massafra il primo di cinque imperdibili appuntamenti estivi con la Challenge UISP di Mountain bike. Ad organizzarla la Tebaide Massafra del presidente Lorenzo Rossani

Il ricchissimo programma di Bicinpuglia 2022 si arricchisce di un nuovo importantissimo appuntamento.

Domenica 10 luglio nella splendida Massafra, in provincia di Taranto, primo evento del Trofeo Borghi di Puglia con la seconda edizione dell’XC Night Race organizzata dall’Asd Tebaide Massafra.

Novità per il 2022 un circuito di circa 2 km da ripetere 10 volte completamente nel centro storico di Massafra, con un dislivello di circa 45 metri a giro. Non mancherà sicuramente l’adrenalina con scalinate, rampe in legno e svolte repentine nei vicoletti cittadini, ma soprattutto il passaggio nel caratteristico castello Medioevale di Massafra.

Insomma, divertimento garantito, come sottolinea il presidente della Tebaide Massafra Lorenzo Rossani: “Abbiamo studiato il tracciato per dare più spettacolo ai nostri bikers, sempre in cerca di nuove emozioni. Si entrerà nel cuore pulsante di Massafra in un contesto davvero straordinario”.

La Tebaide si conferma un’eccellenza sportiva non soltanto della Terra delle Gravine, ma di tutto il sud Italia: “Siamo un club in continua crescita, con un numero sempre più numeroso di iscritti e di sostenitori. Questo grande evento, fortemente voluto anche dal coordinatore nazionale ciclismo UISP Giovanni Punzi, che ringrazio, ci consente di cominciare le celebrazioni per il decennale dalla nascita del nostro sodalizio, previste per il prossimo gennaio”.

Fondamentale il supporto dell’Amministrazione Comunale di Massafra ed in particolar modo dell’Assessore allo Sport Rosa Termite, che ha inserito nel cartellone estivo “Yes Massafra” quest’evento che già l’anno scorso ebbe un successo clamoroso. “Siamo felici di ospitare nuovamente una manifestazione di questo calibro – sottolinea l’assessore – che consente a bikers provenienti da tutta Italia di ammirare le bellezze della nostra meravigliosa Massafra. Da parte nostra il massimo sostegno alle società come la Tebaide che si impegna quotidianamente per la valorizzazione del territorio, anche attraverso la promozione di eventi come quello a cui assisteremo domenica. Non vediamo l’ora”.

Per info ed iscrizioni, bisogna cliccare sul link https://www.bicinpuglia.it/eventi/view?id=232 del portale ufficiale di Bicinpuglia, oppure contattare telefonicamente i numeri 3400585782 e 3336302090.