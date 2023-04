Cappotto da uomo: gli abbinamenti più azzeccati tutti da provare

Il cappotto da uomo è un capo con alle spalle una lunga storia, caratterizzata da cambiamenti importanti. Se, fino a qualche decennio fa, era legato soprattutto a occasioni formali, oggi la sua versatilità è punto di partenza per la creazione di look legati a diverse situazioni non per forza associate a un dress code stringente.

Per valorizzarlo al massimo, è fondamentale concentrarsi sugli abbinamenti. Se non si ha alle spalle una grande confidenza con l’utilizzo di questo capo, si può partire da mix semplici come quelli che lo vedono protagonista del look assieme ai jeans e al pullover. In questi casi, si può includere nell’outfit anche una t-shirt bianca, fondamentale per creare quella dinamicità che ha sempre il suo perché.

Il gioco si fa interessante nel momento in cui si tira fuori dall’armadio, per abbinarlo, il cappotto scuro, il non plus ultra del rigore e dell’attenzione alla forma. Se si punta a spiccare al di là degli abbinamenti è importante, come dimostrano le proposte di cappotto uomo di brand come Boggi Milano, fare attenzione al materiale e scegliere capi di lana o di cashmere.

L‘abbinamento vincente in questo caso è con l’abito, caratterizzato dalla presenza di camicia e cravatta. Per rendere il look raffinato ma leggermente meno normale, si può tirare fuori dall’armadio un bel dolcevita. In questo frangente, è particolarmente importante selezionare bene il colore. L’optimum è il tono su tono, che si concretizza in questo caso con il cappotto nero abbinato a un golf a collo alto di cromie come il grigio antracite.

Anche il cappotto blu scuro è super trendy e presente nell’armadio di tanti uomini di ogni età. Per abbinarlo senza sbagliare, ci si può orientare verso capi grigi. Nessuno vieta di dare vita a dei meravigliosi contrasti e di associarlo anche a capi di abbigliamento di colori caldi, creando look meravigliosi per gli aperitivi delle mezze stagioni.

Un doveroso cenno quando si parla di abbinamenti del cappotto riguarda le associazioni con la versione color cammello dell’intramontabile capo. La tinta appena citata è considerata una delle scelte di outfit più eleganti in assoluto.

Gli abbinamenti vincenti sono quelli che vedono in primo piano l’accostamento con capi di colore bianco, soprattutto maglioni di cashmere. La tipologia di outfit appena descritta ha, nel corso dei decenni, monopolizzato le pagine dei rotocalchi, sia di carta sia di pixel, dedicate ai membri del jet set mondiale e alle loro scelte stilistiche sulla neve.

Chi vuole uscire dai binari del rigore formale e dare al proprio look un tocco di originalità, può abbinare il cappotto cammello con un caldo golf arancione.

Foto di StockSnap da Pixabay