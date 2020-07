Chi è il nuovo dirigente della divisione Anticrimine di Taranto?

Si tratta del primo dirigente Caterina Padula, proveniente dalla Questira di Potenza. Avvicendamenti fra i dirigenti della Digos e del Commissariato di Martina Franca

TARANTO – Il primo dirigente della Polizia di Stato Caterina Padula è il nuovo dirigente della Divisione di Polizia Anticrimine.

Padula, laureata in Giurisprudenza all’Università “La Sapienza” di Roma, nel 1988, si arruola in in Polizia, ed è assegnata alla Questura di Potenza dove assume l’incarico di Responsabile dell’ufficio Misure di Prevenzione Personali e Patrimoniali e successivamente anche di Responsabile dell’Ufficio Minori. Nel 1999, viene trasferita a Napoli presso il Compartimento Polizia Ferroviaria, con l’incarico di direttore del I e II Settore e sovrintende al Reparto Operativo di Napoli Centrale e poi ai Servizi di polizia giudiziaria. Nel 2001 assume l’incarico di Direttore del I e II Settore del Compartimento Polizia Stradale per la Basilicata, e nel 2005 viene nominata dirigente della Sezione Polizia Stradale. Nel 2013 viene trasferita alla Questura di Potenza, dove, dopo aver diretto per alcuni mesi l’Ufficio Immigrazione, assume prima la direzione dell’Ufficio Personale e, successivamente, l’attuale incarico di capo di Gabinetto.

Il nuovo dirigente della divisione di Polizia Anticrimine di Taranto, Caterina Padula

Un avvicendamento, inoltre, all’interno dell’attuale organigramma dirigenziale.

Francesco Salmeri, già a capo del Commissariato di P.S. di Martina Franca andrà a dirigere la DIGOS.

Il nuovo capo della Digos di Taranto, Francesco Salmeri

Al suo posto Pierfranco Amati che lascia la dirigenza della DIGOS per raggiungere il Commissariato del Comune della Valle d’Itria.