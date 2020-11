CJ Taranto, ufficiale il nuovo format serie B

Ok alla riforma del campionato, girone D diviso in due gruppi da 8. Taranto con le pugliesi, poi fase a orologio e post season. Si parte il 29/11. Il presidente Cosenza: “Era necessario”

Era nell’aria, ora è anche ufficiale. Cambia il format e cambiano anche i giorni del campionato di serie B Old Wild West 2020/2021. Nessun week end romano per il CJ Basket Taranto che sabato avrebbe dovuto bagnare in casa della Louiss Roma il suo ritorno nella serie cadetta. Ed invece l’inizio della B viene rimandato di un’altra settimana, si parte nel week end del 29 novembre e una formula diversa ed un calendario nuovo di zecca.

Lega Nazionale Pallacanestro, alla luce della situazione epidemiologica in atto, una volta condivisa con le Società partecipanti la nuova strutturazione del torneo di Serie B 2020-2021, ed in accordo con il Settore Agonistico FIP organizzatore dei campionati, ha suddiviso gli originari 4 gironi da 16 squadre in 8 sotto gironi da 8 squadre ciascuno al fine di diminuire e ridurre gli spostamenti logistici e diminuire il numero delle gare della regular season.

Il CJ Basket Taranto giocherà dunque nel girone D2 così composto: CJ BASKET TARANTO, Lions Basket Bisceglie, Pallacanestro “Andrea Pasca” Nardò, Pallacanestro Molfetta, Talos Basket Ruvo, Olimpia Matera, Mastria Sport Academy Catanzaro, PallacanestroViola Reggio Calabria.

Il format prevede una prima fase da 14 giornate di andata e ritorno (7+7) tra le squadre del sottogirone, quindi, mantenendo i punti acquisiti, una fase a orologio di altre 8 giornate (gara unica, 4 in casa e 4 fuori) con le altre 8 squadre non incontrate del girone originario per un totale di 22 gare di regular season anzichè 30 eliminando gran parte dei turni infrasettimanali.

Quindi le prime otto di ogni girone vanno ai play off incrociando A/B e C/D formando 4 tabelloni per 4 promozioni, le ultime di ogni girone retrocedono direttamente; 9^, 10^ 11^ si fermano; 12^ 13^ 14^15^ fanno i play out all’interno del girone per determinare una retrocessione per girone

Totale retrocessioni: 4 dirette + 4 da playout = 8 retrocessioni.

“Era una riforma necessaria – commenta a caldo il presidente del CJ Basket Taranto, Sergio Cosenza – Un calendario più asciutto rende possibili i recuperi infrasettimanali per quelle partite che, speriamo non ce ne sia bisogno, potrebbero essere rimandate. L’intento di tutti è quello di giocare anche per i nostri atleti che da due mesi si allenano faticosamente per scendere in campo”.

Nella giornata di giovedì 19 novembre verranno resi noti i nuovi calendari.

I NUOVI GIRONI

GIRONE A1: 4 Piemonte (Omegna, Oleggio, Alba, Alessandria), 4 Emilia Romagna (Cesena, Rimini, Faenza, Imola).

GIRONE A2: 7 Toscana (Livorno, Cecina, San Miniato, Chiusi, Firenze, Empoli, Piombino), 1 Emilia Romagna (Ozzano).

GIRONE B1: 3 Lombardia (Bernareggio, Crema, Sangiorgese), 4 Sicilia (Palermo, Torrenova, Ragusa, Agrigento), 1 Emilia Romagna (Bologna).

GIRONE B2: 6 Lombardia (Robur Varese, Vigevano, Pavia, Olginate, Piadena, Ju.Vi. Cremona), 2 Emilia Romagna (Fiorenzuola, Piacenza).

GIRONE C1: 5 Veneto (Vicenza, UBP Padova, Virtus Padova, Mestre, San Vendemiano), 2 Friuli (Cividale, Monfalcone), 1 Marche (Senigallia).

GIRONE C2: 5 Marche (Ancona, Montegranaro, Civitanova Marche, Fabriano, Jesi), 3 Abruzzo (Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Teramo)

GIRONE D1: 4 Lazio (Formia, Cassino, Luiss Roma, Rieti), 4 Campania (Sant’Antimo, Salerno, Pozzuoli, Avellino)

GIRONE D2: 5 Puglia (Bisceglie, Nardò, Molfetta, Taranto, Ruvo di Puglia), 1 Basilicata (Matera), 2 Calabria (Catanzaro, Reggio Calabria).