Congressi Italia viva, Stellato eletto nuovo presidente regionale in Puglia

L’ ottantacinque per cento dei tesserati votanti al congresso regionale di domenica scorsa ha dato la sua preferenza a Massimiliano Stellato, consigliere regionale e comunale, che diventa così il nuovo presidente regionale di Italia Viva in Puglia.

Confermato, nella leadership nazionale, Matteo Renzi.

Per la Puglia, i congressi provinciali e quello della città metropolitana di Bari, contestualmente celebrati con quello nazionale e regionale, hanno avuto il seguente esito:

– Stefano Franco, presidente provinciale di Bari;

– Gaetano Marvulli, presidente per la città metropolitana di Bari;

– Ruggiero Crudele, presidente provinciale della Bat;

– Tiziana Palmisano, presidente provinciale di Brindisi;

– Dino Marino, presidente provinciale di Foggia;

– Massimo Toma, presidente provinciale di Lecce;

– Fabio Galli, presidente provinciale di Taranto.

Tanti i votanti in presenza in tutta la regione, in molti hanno espresso la loro preferenza attraverso l’innovativa procedura on-line. L’affluenza è stata alta ed in linea con il dato nazionale.

Soddisfazione ha espresso, per l’esito delle consultazioni, il neo-segretario regionale:

“Sono onorato e grato della fiducia e del riconoscimento che la comunità di Italia Viva mi ha accordato – dichiara Stellato. I congressi sono stati una grande prova di partecipazione a cui molti partiti non sono più abituati. Invece, la democrazia interna è un valore per chi fa politica nei partiti. I congressi hanno avvicinato tanti pugliesi al progetto riformista di Renzi. Da oggi in poi, Italia Viva è pronta a far sentire la propria voce in modo forte ed autorevole sui tanti temi della nostra regione, attraverso la sua base e una nuova squadra di dirigenti, che presto verrà presentata in tutte le sue articolazioni.

Ringrazio i volontari e tutti coloro che si sono prestati lealmente al confronto democratico, chi mi ha sostenuto ed anche chi non lo ha fatto: sarò il segretario di tutti. Italia Viva rivendicherà i suoi tratti identitari sui tavoli politici, nelle competizioni elettorali e nelle scelte cruciali per il futuro di questa regione che ha tutte le carte in regola per tornare ad essere la locomotiva del Sud”.

17 ottobre 2023

Massimiliano Stellato