Confermate quasi in toto le anticipazioni di questi giorni. Coprifuoco per tutti dalle 22

Le disposizioni del Dpcm si applicano dal 5 novembre al 3 dicembre 2020.

Come ormai consolidata tradizione poco prima della mezzanotte Giuseppe Conte ha firmato il nuovo DPCM.

Confermate quasi totalmente le anticipazioni di questi giorni. Non sarà facile districarsi tra le tante differenziazioni che riguarderanno le tre fasce Rossa, Arancione, Verde. L’impianto del nuovo provvedimento, frutto di un lungo e difficile confronto tra Governo e Regioni, prevede una “cornice” generale che riguarderà tutto il territorio e che prevede (salvo leggere il testo ancora non disponibile):

Coprifuoco dalle 22 alle 5

Capienza dei mezzi pubblici ridotta al 50% (esclusi gli scuolabus)

Chiusura di tutti i musei e dei centri commerciali nel weekend

Smart working ai massimi livelli possibili

Stop alle crociere e ai concorsi tranne che per il personale della sanità.

Possibile stop alla movida in qualsiasi fascia oraria, non più solo dalle 21.

Mascherina obbligatoria a scuola per i bambini delle elementari e delle medie, anche quando sono seduti al banco.

Chiusura dei “corner” adibiti alle attività di scommesse e giochi ovunque siano collocati

Didattica a distanza al 100% per gli studenti delle scuole superiori

In funzione della valutazione di 21 parametri il ministro per la salute, Speranza, deciderà con sua ordinanza in che area stabilire ciascuna regione. Come già anticipato in questi giorni ci sarà una differenziazione delle restrizioni in funzione delle condizioni di contagio. Aree Verde, Arancione e Rossa.

Lombardia, Piemonte, Calabria, Alto Adige e Valle d’Aosta le Regioni al momento sarebbero candidate alla zona rossa. A seguire Puglia, Liguria e Veneto sono in fase di valutazione tra zona arancione e verde.

fonte http://opendatadpc.maps.arcgis.com/

dati aggiornati al 3 novembre 2020