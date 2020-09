Covid 19: al via i test per il personale scolastico

Avviate le procedure con i medici di Medicina Generale

TARANTO – Il ministero della Salute ha avviato una campagna di screening, su base volontaria, per monitorare lo stato di salute del personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private prima dell’inizio dell’attività lavorativa.

A tal fine, con Circolare n. 8722 del 07 agosto del Ministero della Salute e della Circolare di recepimento regionale, sono stati definiti gli indirizzi operativi per l’effettuazione dei test sierologici.

La ASL di Taranto, ai sensi delle suddette circolari, comunica che i test sierologici di screening per il personale docente e non docente delle scuole statali sono a carico dei medici di Medicina Generale.

In vista della riapertura delle scuole, prevista il prossimo 24 settembre, i distretti Socio Sanitari hanno già attivato la distribuzione dei kit ai medici di medicina generale. I docenti e i dipendenti degli istituti scolastici statali che decideranno di sottoporsi al test dovranno, pertanto, contattare il proprio medico di base.Per quanto riguarda il personale delle scuole paritarie, il test verrà eseguito dal dipartimento di Prevenzione della ASL. A tal fine, è già stata inviata comunicazione a tutti gli istituiti paritari per organizzare la campagna.

Per quanto concerne, infine, l’esecuzione del test sugli operatori scolastici delle scuole statali il cui medico di medicina generale non abbia aderito alla campagna di screening, si resta in attesa di indicazioni dalla Regione Puglia.

Il test, effettuato su base volontaria, consiste in un prelievo di alcune gocce di sangue che permette di verificare la presenza di anticorpi anti- SARS-CoV2. In caso di esito positivo, si procederà, come previsto da linee guida del Ministero della Salute, all’esecuzione del tampone naso-faringeo e, in caso di positività confermata, il soggetto verrà posto in isolamento.