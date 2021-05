Covid 19, Puglia: il bollettino del 15 maggio 2021

Registrati 567 nuovi casi positivi su 9984 test e 11 decessi

BARI – Secondo il bollettino regionale, oggi in Puglia, sono stati registrati 9984 test per l’infezione da Covid 19 coronavirus e sono stati registrati 567 casi positivi:

120 in provincia di Bari, 67 in provincia di Brindisi, 67 nella provincia BAT, 136 in provincia di Foggia, 105 in provincia di Lecce, 71 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 11 decessi: 2 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.373.878 test. 200.955 sono i pazienti guariti. 38.736 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 245.945 così suddivisi: 93.356 nella Provincia di Bari; 24.541 nella Provincia di Bat; 18.695 nella Provincia di Brindisi; 44.120 nella Provincia di Foggia; 25.518 nella Provincia di Lecce; 38.553 nella Provincia di Taranto; 786 attribuiti a residenti fuori regione; 376 provincia di residenza non nota.