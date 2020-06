Covid a San Marzano di San Giuseppe: l’ultimo contagiato è guarito

Restano 5 i comuni ionici in cui sono attualmente presenti pazienti positivi al Coronavirus

Il sindaco di San Marzano di San Giuseppe, Giuseppe Tarantino, in un videomessaggio postato sui social ha annunciato che l’ultimo cittadino sammarzanese ancora positivo al Coronavirus si è negativizzato. Si tratta del primo cittadino residente nella cittadina arbëreshë che era risultato positivo.

Il paziente ha trascorso 76 giorni in isolamento domiciliare e ora è stato dichiarato negativizzato, dopo che, come da protocolli sanitari, ripetuti tamponi hanno rilevato la negatività al virus.

Pertanto, come risulta dall’odierno Bollettino Epidemiologico della Regione Puglia, restano ora cinque i comuni della provincia ionica in cui sono presenti cittadini attualmente positivi al Coronavirus: Taranto (tra 6 e 10 casi), Grottaglie, Castellaneta, San Giorgio Ionico e Leporano (tutti con un numero di casi compreso tra 1 e 5).

Il sindaco di San Marzano ricorda che, comunque, l’epidemia non è terminata, per cui non bisogna abbassare la guardia: occorre dunque fare attenzione, rispettare il distanziamento sociale e utilizzare i dispositivi di protezione individuale.

Il videomessaggio è visualizzabile sulla pagina Facebook del Comune di San Marzano di San Giuseppe (link).

Giuseppe Pesare