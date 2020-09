CPA: rinnovate le cariche nazionali

Confermato il presidente Fiumani; riconoscimento per l’avv. Francesco D’Errico, eletto vice presidente nazionale.

Si è svolta a TERNI il 29 settembre scorso , l’assemblea nazionale del CPA (Caccia Pesca Ambiente) per il rinnovo delle cariche statutarie. È stato riconfermato Presidente Nazionale, per acclamazione, l’Avv. Alessandro Fiumani (Marche). Sono stati eletti Vice Presidenti Nazionali, per acclamazione, l’Avv. Francesco D’ERRICO, (Puglia) ed Angelo Liurni, (Umbria). Sono stati eletti componenti della Giunta esecutiva nazionale, Luigi Manocchi, (Marche), Martino Santoro, (Puglia), Roberto Barbetti, (Toscana), Paolo Foi, (Piemonte).

Cosa è e cosa fa il CPA ( dal sito ufficiale https://www.cpacacciapescaambiente.com/chi-siamo/)

Caccia Pesca Ambiente è una realtà diffusa su tutto il territorio nazionale e rappresenta un punto di riferimento dei tanti Cacciatori che non intendono accettare la politica rinunciataria delle associazioni cosiddette riconosciute responsabili del sostegno e dell’avallo dato all’attuazione della Legge 157/92.

E’ Associazione riconosciuta in diverse Regioni, dove la normativa di adeguamento regionale in materia di disciplina dell’attività venatoria ha previsto apposite disposizioni in analogia con la legislazione nazionale vigente. In questi anni i diritti negati e le aspettative deluse hanno spinto tanti Cacciatori verso l’Associazione C.P.A. che sin dalla sua nascita non si è appiattita sulle posizioni dell’UNAVI ma ha inteso lottare contro l’applicazione della 157 e dei suoi principi diretti a legare il Cacciatore al territorio attraverso gli ormai famigerati ambiti territoriali di caccia. Ed ancora è C.P.A. a combattere il proliferare delle aree protette e dei parchi, che all’insegna di un fantomatico “turismo ecologico e sviluppo sostenibile” stanno decimando la categoria venatoria, sempre più costretta nei “recinti” ed esposta al rischio di gravi sanzioni amministrative e penali.

La rete operativa nazionale di Caccia Pesca Ambiente è al servizio dei cacciatori e di quanti credono ancora che la Caccia debba mantenere i propri spazi e debba essere garantita al pari di ogni altra attività del tempo libero. In questo contesto il C.P.A. si sta impegnando: