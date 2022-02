D’ Errico (P.P.) replica a Castronovi

Duri i toni di una nota che fa riferimento alla vicenda bando Infrataras per la selezione di personale

Botta e risposta tra il presidente comunale di Puglia Popolare Taranto, l’avv.to Francesco D’ Errico e l’ex assessore alle partecipate Paolo Castronovi. Quest’ultimo aveva accusato D’ Errico di essere distratto dalle vicende elettorali (VEDI QUI); L’avvocato replica invitando Castronovi a leggere gli atti.

L’ansia da prestazione, comprensibile visti i precedenti elettorali poco gratificanti sul piano dei consensi ricevuti (62 voti!), pone l’ex assessore Castronovi in uno stato di chiara agitazione e lo porta a scrivere…Castronerie! Farebbe bene, magari scegliendosi migliori suggeritori, ad informarsi e a leggere gli atti. Atti che lui, da ex assessore alle partecipate dovrebbe in ogni caso conoscere.

L’avvio della procedura di selezione per l’assunzione di nr. 15 figure professionali, non è avvenuto nel 2022 ma tale procedura è stata deliberata dal cda in data 23/12/2021.

In data 4 febbraio 2022, con nota nr. protocollo 0020748, il dirigente al ramo inviava richiesta al Ministero della Giustizia Ufficio Pubblicazione Leggi e Decreti, per la pubblicazione del bando.

In data 14 febbraio 2022 veniva formalmente segnalato, da parte di Infrataras, al settore Sviluppo Economico del Comune di Taranto, la pubblicazione del bando secondo le procedure rituali. A tale comunicazione non si opponeva alcun diniego.

In data 17 febbraio 2022, subito dopo l’invio alla stampa della nota informativa sul bando, lo stesso dirigente sospendeva tutti i bandi, riferendosi anche a Amiu e Amat.

Ripristinata la verità dei fatti, atti alla mano, restano una serie di interrogativi a cui occorre dare risposta ai cittadini.

Innanzitutto va chiarito se questa decisione interesserà tutte le procedure, compresa quella che riguarda il tanto atteso progetto “GREEN PASSAGE (lavoratori ex Isola Verde) di cui è previsto l’avvio nel 2022 e quindi rientrerebbe tra quelle sospese!

Occorre comprendere poi le motivazioni per cui si sospende una procedura che, essendo stata avviata nel 2021, non rientra tra quelle oggetto del provvedimento del Commissario prefettizio, salvo non sia stata emanata altra direttiva ieri. Diversamente il dirigente potrebbe essere incorso in un evidente errore che andrebbe al più presto corretto in autotutela.

In quanto alla politica con la P maiuscola ogni commento è superfluo visto il pulpito da cui viene la predica; se non ci fosse stata la sfiducia e quindi l’ex assessore fosse stato ancora in carica in periodo elettorale avrebbe sospeso i concorsi? Domanda retorica ovviamente. Quindi si tranquillizzi Castronovi e non si avventuri in questioni più grandi di lui, dedicando ogni sua energia alla propria campagna elettorale, per provare a migliorare le sue finora deludenti performance.

Avv. Francesco D’Errico

Presidente Comunale Puglia Popolare Taranto