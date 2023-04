Deficit sanità, Perrini (FdI): i tagli per ripianare il debito non possono essere fatti sulla pelle dei tarantini

riceviamo e pubblichiamo:

“Giù le mani dalla Sanità tarantina, che non solo non può sopportare tagli, ma ha bisogno di altre risorse. Invece, negli ultimi giorni qualcuno ipotizza tagli nei servizi sanitari per coprire almeno 100 dei 450 milioni di deficit sanitario, tant’è che oggi è persino saltata la Commissione Sanità per evitare di discutere argomenti non solo scomodi per il Governo Emiliano, ma che potrebbero essere proprio oggetto di tagli.

Nella seduta di oggi, infatti, avevo chiesto l’audizione del presidente Emiliano e dell’assessore alla Sanità Palese per sollecitarli a investire più risorse per assicurare ai malati di tumore il trasporto da casa all’ospedale per la chemio e da casa alle farmacie ospedaliere per l’acquisto di medicinali specifici. L’altra audizione riguardava il premio Covid che gli operatori sanitari stanno aspettando da mesi la premialità in busta paga.

“Allora voglio che sia chiaro al presidente Emiliano e l’assessore Palese: i tarantini non possono essere penalizzati ulteriormente, visto che hanno una sanità già dimezzata dai ritardi dell’ospedale San Cataldo di Taranto, né è ipotizzabile che a pagare i debiti prodotti dallo spreco e dalla malasanità siano i malati oncologici tarantini.

“Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Francesco Ventola, ha chiesto una seduta monotematica sul deficit sanitario, la presidente Loredana Capone, la calendarizzi subito cos? sarà chiaro dove le mani di forbice di Palese intendono tagliare, ma ci metta la faccia e venga a dirlo in aula non sui giornali”.

17 aprile 2023