Deputati FdI. De Luca spaesato*

riceviamo e pubblichiamo:

“Spiace constatare che su 11 presidenti di regione di diverso colore politico, incontrati dal ministro Raffaele Fitto in questi giorni, solo De Luca appaia polemico, spaesato ed evidentemente incapace di collaborare con il Governo nazionale per il bene della propria terra. Invece, di additare Fitto che, da mesi, sta svolgendo un intenso e serrato lavoro finalizzato alla corretta applicazione dei fondi Pnrr per fare in modo che gli stessi vengano spesi nella migliore maniera possibile, De Luca si arrampica sugli specchi, non si apre al confronto come fanno gli altri Governatori, rimanendo isolato.

I fondi coesione e quelli del Pnrr non sono toppe da mettere sui suoi errori in Campania, ma devono servire al decollo del territorio, a quella crescita frenata da una vecchia politica miope e lontana dalle esigenze dei cittadini. Fa bene il ministro Fitto a valutare attentamente quali interventi saranno realmente fattibili ed utili al Paese.

Il Presidente De Luca, invece, avendo guadagnato la notorietà grazie ai suoi video nei quali vende davvero fumo con la manovella a tonnellate, non ha ancora compreso, nonostante l’esito delle elezioni di ieri, che i tempi sono cambiati e che le risorse vanno programmate e poi spese in maniera seria, che è terminata l’epoca degli sprechi e dell’improvvisazione. Oggi, occorre competenza e programmazione e De Luca dovrebbe avere tutto l’interesse a collaborare. La smetta pertanto, con le inutili polemiche e collabori con il Governo per il miglior uso delle risorse. “

Così i deputati di Fdi:

Dario Iaia

Saverio Congedo

Gimmi Cangiano

Marco Cerreto

Michele Schiano di Visconti