Di Gregorio(PD): a Levante Prof i più importanti marchi dell’enogastronomia

Dichiarazione stampa del consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (PD).

“È in corso nei padiglioni della Fiera di Bari Levante Prof che coinvolge i comparti e le realtà del food al fine di valorizzare e promuovere il made in Italy nel campo enoagroalimentare.

Si tratta di una importante rassegna che mette in contatto grandi marchi con il nostro territorio. Uno delle aziende presenti a Levante Prof è Hausbrandt, fondata a Trieste nel 1892 dalla famiglia Zanetti; 82 milioni di fatturato, 180 dipendenti ed una rete commerciale presente in 90 paesi. L’azienda è attiva anche nel mondo del vino e della birra.



Quello del caffè è un comparto in cui aumenta l’attenzione verso i prodotti di qualità. L’espresso italiano è sempre di più proiezione di un modo di vivere e di mangiare che unisce qualità, tradizione, innovazione.

La presenza dei maggiori gruppi del food a Levante Prof è certamente sinonimo di qualità della rassegna, ma è anche testimonianza dell’elevato appeal della Puglia, una regione cui guardano con grande attenzione realtà prestigiose che esportano il made in Italy in tutto il mondo.



Una conferma in tal senso è giunta dall’incontro con la dottoressa Arianna Zanetti e con l’avv. Martina Ruzza del Gruppo Hausbrandt. Il Gruppo opera in Puglia da oltre 20 anni, ha nel Foggiano il suo punto di forza, ma è presente anche nel Barese e in Salento grazie ad una rete commerciale capillare e in via di espansione.

La Puglia conferma il ruolo di regione leader in settori strategici per l’economia italiana quali il turismo, l’enogastronomia, le produzioni agricole di qualità. E’ importante continuare ad attrarre gli investimenti dei privati e, allo stesso tempo, creare le migliori condizioni di agibilità per lo sviluppo economico del territorio”.