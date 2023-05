Di Gregorio(PD): arrivano i soldi per il San Cataldo

Preoccupati per il corso di laurea in scienze dello sport



Dichiarazione stampa del consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (PD).

“Per Taranto registriamo oggi una buona notizia e una che ci preoccupa. Quella buona riguarda la firma dell’intesa tra Governo e Regione Puglia per lo stanziamento di circa 300 milioni di euro destinati alla costruzione di ospedali. In questa somma sono compresi i 105 milioni per il completamento dei lavori del San Cataldo di Taranto.

Il finanziamento servirà all’acquisto di apparecchiature elettromedicali e arredi. Nelle more che il finanziamento venisse concretamente erogato, l’Asl di Taranto ha proceduto allo svolgimento di alcune gare e, in alcuni casi, al pre-affidamento delle stesse. In parallelo, i lavori al manufatto e alle strutture di servizio del nosocomio non hanno subito interruzioni con grande dispiacere, forse, di quanti a piè sospinto, prefiguravano catastrofi e blocchi imminenti del cantiere.

Ora, finalmente, i finanziamenti sono arrivati. Li abbiamo attesi a lungo, li abbiamo ripetutamente richiesti anche con il costante lavoro di monitoraggio svolto in Commissione Bilancio. Mi auguro che questa vicenda sia di esempio per tutti: meno polemiche, più fatti concreti.

La nota dolente arriva dall’ambito universitario. Si fanno insistenti, infatti, le notizie in ordine all’imminente interruzione del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche dello Sport che si tiene a Taranto. A determinare questa eventualità sarebbe la mancanza di docenti conseguenza della carenza di risorse finanziarie. Se così fosse, si tratterebbe dell’ennesima beffa per il capoluogo ionico e per i suoi giovani, privati di una valida opportunità di studio e di carriera professionale.

Verificherò con gli organi universitari la reale situazione del Corso di laurea in Scienze e Tecniche dello Sport e, laddove si rendesse necessario, coinvolgerò sulla questione l’assessore regionale Sebastiano Leo per comprendere quali margini di intervento sono possibili per non limitare ulteriormente il diritto allo studio delle giovani generazioni del capoluogo ionico e delle aree limitrofe”.