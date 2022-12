Di Gregorio(PD):i miei emendamenti al bilancio 2023

Interventi per oltre 2 milioni di euro



Dichiarazione stampa del Consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (PD)

“L’approvazione del Bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023/’25 della Regione Puglia è un importante momento di programmazione. L’atto conclusivo del lungo iter amministrativo sarà la discussione in Consiglio fissata per martedì 20 dicembre. A monte del dibattitto in Aula c’è un grande lavoro di preparazione e di proposta affinché il Bilancio non sia solo un atto contabile, ma uno strumento per dare risposte concrete alle necessità delle nostre comunità.

In tal senso ho svolto un’intensa attività di ascolto di cittadini, associazioni, enti, categorie. Ringrazio tutti perché momenti come questi avvicinano i cittadini alle istituzioni; mondi spesso lontani che, invece, a mio avviso devono dialogare, collaborare, lavorare insieme.



Le istanze raccolte sono diventate emendamenti al disegno di legge di Bilancio con relativo impegno di spesa. Sono sette gli emendamenti da me proposti che hanno già ricevuto l’ok dell’apparato tecnico di via Gentile, che martedì approderanno in Consiglio regionale. La copertura finanziaria prevista ammonta complessivamente a circa 2 milioni di euro; gli ambiti di intervento sono di varia natura: sanitario, sociale, disabilità, grandi eventi sportivi.

Per i Giochi del Mediterraneo del 2026 che si terranno a Taranto ho chiesto uno stanziamento aggiuntivo rispetto alle risorse già previste perché in questo momento è importante garantire il funzionamento a pieno regime della macchina organizzativa.



Ho proposto (insieme ai colleghi Mazzarano e Pentassuglia), l’istituzione di una Fondazione di comunità a Taranto che si chiamerà “Terra Jonica”. Le Fondazioni di comunità sono enti no-profit e il loro scopo è quello di migliorare la qualità della vita della comunità su cui operano.



Gli altri emendamenti riguardano: spese per l’acquisto di parrucche per pazienti oncologici; contributi a fondo perduto per il superamento delle barriere architettoniche in edifici già esistenti adibiti a civili abitazioni; contributi per sostenere l’attività svolta dalle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi; acquisto defibrillatori; sostegno ai pazienti affetti da Cheratite per l’acquisto delle speciali lenti a contatto prescritte per il trattamento di tale patologia.



L’intero Gruppo Pd della Regione Puglia, inoltre, è promotore di un emendamento per la concessione di un contributo alle spese sanitarie dei cittadini con disturbi dello spettro autistico residenti in Puglia che si avvalgono del metodo Aba o di altri metodi sostenuti da evidenza scientifica. I disturbi dello spettro autistico sono, purtroppo, in aumento nella nostra regione e in particolare nella provincia di Taranto. Per cui si tratta di un intervento che va incontro alle esigenze di molte famiglie costrette a sostenere spese importanti per cure sanitarie adeguate. La dotazione finanziaria per questo intervento ammonta a 5 milioni di euro, altre risorse sono previste per le strutture”.