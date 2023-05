Domenica di eventi in città, tutte le variazioni a traffico e sosta

Il concerto “Road to Battiti 2023” e, in mattinata, la 38esima edizione della ciclopasseggiata “Strataranto in bicicletta” comporteranno alcune variazioni a traffico e sosta.

Nello specifico, per il concerto che si terrà ai piedi di Palazzo di Città, dalle 06:00 del 28 maggio alle 02:00 del 29 maggio è stato istituito il divieto di sosta in piazza Municipio, piazza Castello Aragonese e, tranne i veicoli dello staff muniti di pass, in via Di Mezzo (tra via Sant’Egidio e discesa Vasto), viadotto Sant’Agostino e vico Nasuti.

Dalle 06:00 del 28 maggio alle 02:00 del 29 maggio, inoltre, saranno interdette alla circolazione piazza Municipio, piazza Castello Aragonese, viadotto Sant’Agostino e vico Nasuti. Tale interdizione, dalle 16:00 del 28 maggio alle 02:00 del 29 maggio varrà per l’intera Città Vecchia e per il Ponte Girevole. Eccetto i frontisti, il traffico in entrata e in uscita sarà deviato rispettivamente su Ponte Punta Penna e via Margherita.

Per quel che riguarda la ciclopasseggiata, invece, dalle 09:30 alle 13:30 del 28 maggio, limitatamente al passaggio della manifestazione, sarà interdetta la circolazione in via Campania, corso Italia, viale Magna Grecia, via Cesare Battisti, via Mascherpa, via Magnaghi, via Cugini, Pacoret, via Nazario Sauro, via Pitagora, via Mignogna, via Pitagora, via regina Margherita, corso Umberto I, corso Due Mari, lungomare Vittorio Emanuele III e viale Virgilio.