Domenica di grandi soddisfazioni per la Podistica Taras

Due atleti di punta, Funiati e De Benedetto alla Maratona di Roma e una rappresentativa alla prima tappa del Corripuglia 2023

Il 23 aprile torna a Taranto la Mezza Maratona, 45^ edizione della classica Strataranto

Bella domenica di sport per l’Italia con grandi manifestazioni a Roma, dove si è corsa la regina delle corse su strada, la Maratona, e a Milano con ben 60 mila presenze per la tradizionale stra-cittadina. Con il timido arrivo della primavera il mondo dei runners torna a riempire le città, riempendole di colori, gioia, amicizia, culture diverse, e, molti lo ignorano ancora, anche economia! A Roma, ad esempio si sono contati 7.500 (su circa 15.000 iscritti) atleti stranieri provenienti da 110 nazioni, che hanno occupato alberghi, B&B, ristoranti, visitato la città eterna, fatto acquisti. Iniziano anche i campionati locali come il classico Corripuglia che, nella domenica di San Giuseppe, dedicata ai papà, ha avuto inizio con la prima tappa svoltasi a Putignano.

Vincenzo De Benedetto

La Podistica Taras, la più antica associazione di atletica tarantina, con particolare riferimento alla corsa su strada, fondata nel 1984, presente a Roma con due atleti di punta, Claudia Funiati, vice presidente del sodalizio sportivo (presidente è il prof. Franco Buzzacchino) e Vincenzo De Benedetto, dirigente Fidal provinciale.

Per entrambi, nonostante una ormai consolidata carriera sportiva che li vede settimanalmente impegnati in ogni tipo di manifestazione, dalla classica corsa su strada, al trail, alla pista (De Benedetto peraltro reduce dai campionati nazionali Master indoor), si è trattato della prima maratona.

La regina delle corse su strada, 42,195 metri, è sicuramente un traguardo che ogni runner punta a raggiungere. La prima esperienza è sicuramente la più complessa da preparare e da superare soprattutto. Si parla tanto del “muro dei 30 km.” che spaventa anche i migliori professionisti (si veda ad esempio cosa è accaduto nell’ultima maratona di New York con un’atleta, Daniel Do Nascimento, che ha corso al ritmo di 3’,10”, e che è letteralmente crollato al 32^ chilometro).

Claudia Funiati

Dunque il primo obiettivo è arrivare al traguardo. Se poi, come è accaduto per gli atleti della Taras ti posizioni al posto 3.700 (3778 e 3779 per la precisione) su 11.226 regolarmente giunti al traguardo nella classifica generale, allora si può parlare di un grande successo.

Funiati e De Benedetto hanno corso insieme, così come insieme hanno preparato meticolosamente la gara con chilometri e chilometri macinati quotidianamente, seguendo le indicazioni del loro coach Luigi Mastrangelo.



De Benedetto avrebbe sicuramente potuto portare a casa un riscontro cronometrico migliore, in considerazione del naturale gap fisiologico, ma la sua è stata una precisa scelta: “abbiamo scelto di fare la gara insieme, così come insieme ci siamo preparati; siamo una squadra, siamo sportivi che si rispettano, e soprattutto correre insieme aiuta molto anche dal punto di vista psicologico. Abbiamo preparato la maratona non per il tempo ma per godercela, ed è stata un’ottima scelta. È stata davvero una bella ed entusiasmante esperienza. Grazie al nostro preparatore Luigi Mastrangelo”.



Entusiasmo anche nelle parole di Claudia Funiati: “è stata la mia prima esperienza come maratoneta, la distanza più lunga e più adrenalinica della mia carriera podistica. Un sogno che si è realizzato in uno scenario meraviglioso e dove la partecipazione di atleti provenienti da tutte le parti del mondo, è motivo per non mollare mai. Oggi sono più felice di ieri, perché ho portato a termine la gara con soddisfazione. Ho aumentato il passo proprio al 30esimo km, quello del muro del maratoneta. Ho pensato che la gara sarebbe iniziata da quel momento! Ho gestito al meglio il tempo ed il passo per arrivare a quel momento più determinata che mai. Tanto sacrificio, tanta determinazione, ed una marcia in più dall’aver corso insieme a Vincenzo”

A Putignano, la città del carnevale, domenica ha avuto inizio il campionato regionale di corsa su strada, il Corripuglia 2023. Non poteva mancare una rappresentativa della Taras. Accompagnati dal presidente onorario, fondatore del sodalizio, e oggi dirigente regionale della Fidal, Salvatore Lomartire, si sono presentati alla partenza 4 atleti: l’attivissimo Vito Spada, dirigente della Podistica e onnipresente sui campi di gara, Francesco Ruggieri, uno dei primi iscritti al sodalizio tarantino, Stefano L’ Abbate, classe 1935!, grande atleta, esempio plastico di come la corsa, e l’attività sportiva in generale, mantenga in forma a qualunque età, e Tiziana Catella.

Nota di cronaca: nella giornata dedicata ai papà un atleta ha corso tutti i 10,200 km. Del tracciato spingendo un passeggino con a bordo un bambino (figlio/figlia).

La Podistica Taras si accinge a mettere in strada la 45^ edizione della classica Strataranto. Quest’anno, come già accaduto nel 2022, si correrà sulla distanza della mezza maratona (21,097 km), e, oltre ad essere qualificata come gara nazionale, l’evento rientra anche nel 25^ campionato Nazionale Aereonautica Militare.

Molte le novità e tantissimi gli atleti attesi in città. Tutti i dettagli in una prossima conferenza stampa.