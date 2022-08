Dominate the water, a Taranto è già conto alla rovescia

A Taranto il campione Gregorio Paltrineri

Donadei: un grazie particolare alla marina militare





È già conto alla rovescia per l’evento sportivo più importante dell’estate tarantina. I prossimi 10 e 11 settembre i migliori nuotatori di fondo in acque libere si daranno battaglia a Taranto nella seconda tappa nazionale di “Dominate the water”. Il circuito è ideato dal campione del mondo e olimpico Gregorio Paltrinieri che nei giorni scorsi ha aggiunto al suo palmarès l’oro nella 5km agli Europei di Roma. “Greg” come è stato affettuosamente ribattezzato dai tifosi, gareggerà nelle acque del Mar Grande, sotto il Ponte Girevole, costeggiando lo splendido Castello Aragonese.

Gregorio Paltrineri

“La particolarità della tappa di Taranto di Dominate the water – spiega Massimo Donadei, direttore generale del locale Comitato organizzatore – è la location unica al mondo. Le gare di nuoto in acque libere, infatti, si tengono prevalentemente sulle spiagge per cui la partecipazione del pubblico è limitata. La nostra idea di tenere la competizione nel cuore della città, vicino ai suoi scorci più belli e suggestivi, è subito piaciuta agli organizzatori nazionali. In questo modo, sposando e condividendo la filosofia della Fin regionale (Federazione italiana nuoto) e del suo presidente Domenico Pantaleo, vogliamo organizzare manifestazioni sportive di livello che siano anche un veicolo di promozione per il territorio. Vieni a nuotare in Puglia non è solo un hashtag, uno slogan, ma è una realtà come testimonia l’ottima qualità del nostro mare lungo i quasi 800 km di costa della Puglia”.

Massimo Donadei

A poco più di due settimane dalla manifestazione la macchina organizzativa marcia a pieno regime. “Ringrazio tutti i collaboratori e i volontari che nonostante il periodo di ferie sono impegnati a garantire la buona riuscita dell’evento – aggiunge Donadei – a tal proposito ringrazio pubblicamente la Marina Militare. Senza la grande collaborazione e disponibilità del Comando Militare Marittimo Sud e del suo comandante, ammiraglio di squadra Salvatore Vitiello, non avremmo potuto realizzare questo grande evento sportivo, sicuramente non nei termini e con le modalità che sveleremo nel dettaglio nei prossimi giorni. Senza il supporto della Marina Militare, infatti, non sarebbe stato possibile nuotare nel Canale Navigabile e senza la grande apertura alla città della Marina Militare non avremmo potuto usufruire del bellissimo Castello Aragonese, uno dei monumenti più visitati della nostra regione, e allestire al suo interno il villaggio atleti. Senza far torto a tutti gli altri partner istituzionali (Comune di Taranto, Regione Puglia, Coni, Fin Puglia, Museo Marta, Giochi del Mediterraneo, Opes Puglia Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Cnr-Talassografico), che ringrazio caldamente, ritengo che alla Marina Militare vada riconosciuto il grande impegno in favore della città di Taranto”.

Dominate the water è una gara che vedrà in acqua i big del nuoto in acque libere, ma non solo. “Le iscrizioni sono già aperte e approfitto per ricordare che la competizione non è rivolta solo agli agonisti – spiega Donadei – ci attendiamo, infatti, una grande partecipazione anche degli atleti master che avranno l’occasione di gareggiare in uno scenario unico, fianco a fianco con un campione come Gregorio Paltrinieri. Dominate the water, inoltre, ha una vocazione fortemente ecosostenibile in ogni suo aspetto: dagli sponsor, all’utilizzo di materiali biodegradabili, fino al pacco gara particolarmente ricco e che vale sicuramente il costo dell’iscrizione. Vi aspettiamo a Taranto i prossimi 10 e 11 settembre”.

Per info e iscrizioni: https://dtw.mediterraneovillage.com/ – cell: 3756984612