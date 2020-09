Elezioni: soddisfazione dei circoli PD

Riceviamo e pubblichiamo

I circoli del PD di Lama, Paolo VI, Tamburi e Tre Carrare-Battisti esprimono la loro grande soddisfazione per il risultato delle elezioni regionali nella provincia e nella città di Taranto, che ha contribuito in maniera significativa alla straordinaria vittoria del centrosinistra in Puglia.

Il PD anche nella nostra provincia si conferma la prima forza politica della coalizione ed elegge due consiglieri regionali. Questi ottimi risultati sono stati possibili grazie all’impegno straordinario di tanti militanti e simpatizzanti oltre che, naturalmente, dei candidati. Nella città di Taranto, in particolare, nel buon esito elettorale ha avuto un peso significativo il lavoro avviato dall’Amministrazione comunale per la rinascita della città. Così come un contributo importante è venuto anche dall’impegno profuso negli ultimi tre anni dalle segreterie provinciale e cittadina di Giampiero Mancarelli e di Enzo Di Gregorio.

Oggi è possibile aprire una pagina nuova, in cui potranno essere rappresentate meglio le specificità del territorio della nostra provincia al livello della Regione. Siamo convinti che i consiglieri eletti dal Partito Democratico sapranno svolgere appieno questo ruolo.

Inoltre, vogliamo esprimere una particolare soddisfazione perchè il PD torna ad avere un rappresentante in Regione diretta espressione della città capoluogo.

Anche per questo facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro ad Enzo Di Gregorio che siamo sicuri saprà rappresentare bene anche gli interessi dei cittadini dell’intero territorio provinciale.

I circoli del Partito Democratico di

Lama, Paolo VI, Tamburi, Tre Carrare-Battisti