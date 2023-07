Ex Ilva: scontro politico a tutti i livelli

Botta e risposta a colpi di comunicati. Dopo gli assessori comunali il livello si alza.

Ormai si può parlare solo di contrapposizione frontale tra Governo e suoi esponenti e amministrazioni locali. Non c’è questione su cui non si apre lo scontro.

Sull’ ex Ilva si continuano a spargere parole al vento, proprio come le polveri velenose che, nonostante la copertura dei parchi minerali, continuano a diffondersi insieme a tante altre sostanze nocive.

Difficile ipotizzare soluzioni, almeno nel breve periodo, premesso che è acclarato che l’ acciaio è strategico e, vuoi o non vuoi, l’acciaieria continuerà a sovrastare Taranto e i suoi cittadini. Del resto, come con grande onestà intellettuale riconosce il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (PD), dal 2012 tutti i governi, nessuno escluso, si è prodigato in provvedimenti “salva Ilva”.

Oggi motivo dello scontro è il DL cosiddetto salva infrazioni.

Abbiamo già registrato varie segnalazioni di componenti della maggioranza che governa la città. https://www.oltreilfatto.it/ex-ilva-sul-dl-salva-infrazioni-forte-dissenso-dellamministrazione/

Segnaliamo ora due altre note sull’argomento una del consigliere regionale del PD Vincenzo Di Gregorio e l’altra dell’on,.e Dario Iaia, Fratelli d’Italia.

EX ILVA, DI GREGORIO (PD): IL GOVERNO ATTUA UNA VERA RESTAURAZIONE

Dichiarazione stampa del consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (PD).

“Quanto sta accadendo in questi giorni a Taranto e in Italia riporta alla memoria un periodo storico ben preciso: la Restaurazione. Tale è, infatti, quella che si intende operare con la norma introdotta dal ministro Raffaele Fitto (pugliese) nella discussione sul cosiddetto decreto salva infrazioni.

Un provvedimento che va ad allungare la lunghissima scia di salva-Ilva alimentata, ahimè, da tutti i governi che si sono succeduti alla guida del Paese dal 2012 ad oggi. Ne abbiamo viste di tutti i colori, ma ancora ci indigniamo dinanzi a misure il cui fine ultimo è quello di garantire l’attività industriale, con il suo bagaglio di fumi, polveri, sostanze inquinanti.

La norma Fitto si muove sul duplice binario: garantire la produzione, ridurre i margini di manovra per difendere salute e ambiente. Un effetto bilama per spuntare gli strumenti a disposizione di quanti si preoccupano di cittadini e lavoratori. Dopo i tentativi di contenere l’azione della magistratura, ora anche i sindaci vedono limitato il proprio potere di emettere ordinanze. Un messaggio chiaro al primo cittadino di Taranto, Rinaldo Melucci firmatario di un’ordinanza che impone l’adozione di misure di contenimento dell’inquinamento, impugnata da Acciaierie d’Italia.

Nonostante i tentativi, la Restaurazione fu sconfitta. Allo stesso modo proseguirà il nostro impegno e il nostro lavoro in favore della transizione ecologica e del nuovo sviluppo del capoluogo ionico, processi avviati e sostenuti da Regione Puglia e Amministrazione comunale di Taranto”.

Ex Ilva Taranto. IAIA (FdI), non prendiamo lezioni in tema ambientale da chi non riesce ad organizzare nemmeno la raccolta differenziata in città.

“Noi non prendiamo lezioni sull’ambiente da un sindaco, come Rinaldo Melucci, che non riesce nemmeno ad organizzare ciò che quasi in tutti i Comuni d’Italia fanno abbastanza facilmente, vale a dire la raccolta differenziata nella propria città. Melucci ama parlare di ambiente, ma nei fatti le sue politiche ecologiche sono assolutamente fallimentari. La percentuale di raccolta differenziata a Taranto è ferma al 27% (dato ufficiale del 2022). Una percentuale imbarazzante che pone Taranto agli ultimi posti in Italia tra le città capoluogo. I dati della differenziata del 2023 non sono stati trasmessi, forse per pudicizia, all’Osservatorio Rifiuti della Regione Puglia, così come invece hanno fatto tutti gli altri Comuni di Puglia.

In tema di Ilva poi il Sindaco Melucci dimentica di evidenziare che egli è esponente del PD, partito che, con i propri governi, in oltre dieci anniha contribuito ad emettere numerosi provvedimenti salva Ilva, senza riuscire a risolvere alcunchénè in merito alle questioni ambientali né a quelle occupazionali e dell’indotto. Sinora dalla sinistra solo slogan e demagogia.

Oggi è tempo invece di assumere decisioni serie e responsabili ed è ciò che il governo Meloni sta facendolavorando per far sì che si individui finalmenteuna soluzione concreta che concili la tutela della salute, dell’ambiente e la difesa del lavoro, oltre che la crescita economica.

L’emendamento presentato dal Governo che ha scatenato le proteste del PD e del M5S va esattamente in questa direzione e, se lo si legge con occhi privi di pregiudizio, lo si comprende facilmente. Da una parte l’emendamento consente la definizione di quattro procedure di infrazione europeo a carico dello Stato Italiano, dall’altro chiarisce che le decisioni in tema di decarbonizzazionesaranno seguite direttamente dalla Presidenza del Consiglio di concerto con i Ministeri retti dai Ministri Fitto, Pichetto Fratin ed Urso.

Si prevede inoltre che, anche nel caso di confisca (quindi acquisizione al patrimonio dello Stato), la produzione, nel rispetto delle norme, potrà proseguire se questa è già stata autorizzata in fase di sequestro.

Si stabilisce che la cessione degli asset aziendali può avere luogo anche in presenza del sequestro e viene esteso lo scudo penale anche agli interventi di decarbonizzazione. Misura quest’ultima assolutamente corretta perché non possono rispondere di eventuali reati ambientali coloro i quali non ne sono responsabili perché intervenuti successivamente. In ultimo, si prevede, in conformità con quanto già stabilito dal Consiglio di Stato con sentenza del giugno 2021, che il potere di emissione di ordinanze sindacali potrà essere esercitato solo in presenza di situazioni di pericolo ulteriori rispetto a quelle ordinariamente collegate allo svolgimento dell’attività produttiva in conformità all’esecuzione dell’AIA. Nulla di trascendentale se si considera che le ordinanze del Sindaco Melucci, in tema “ ex Ilva”, sono state tutte puntualmente sospese o annullate dai Tar e dal Consiglio di Stato, così come è avvenuto anche con l’ultima ordinanza del 22 maggio 2023, sospesa dal Tar di Lecce.Ma questo Melucci non lo dice.

Forse, alla luce della complessità del contesto nel quale ci si muove, sarebbe opportuno che il Sindaco Melucci recuperasse un po’ di serenità politica e si approcciasse alle tematiche in maniera meno conflittuale, ritenendo sempre di avere sempre ragione a prescindere. Perché così non è. La dovrebbe smettere di vedere fantasmi dappertutto e puntare il dito contro chi sta provando a sbrogliare una matassa che altri, per lungo tempo, hanno creato o fatto finta di non vedere.”