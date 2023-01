FdI: cittadinanza inclusiva agli stranieri? delibera inutile e ideologica

riceviamo e pubblichiamo:

Il consiglio comunale ha approvato una mozione con la quale si vuole conferire automaticamente la cittadinanza onoraria agli stranieri nati qui, o che studiano a Taranto, evitando così di portare in discussione i problemi veri che vivono i tarantini e far sì che non se ne parli. Tale mozione altro non è che una versione comunale dello Ius soli e de dello Ius shoole.

Un’iniziativa di pura propaganda politica, ideologica e soprattutto un’iniziativa truffa perché è inutile sottolineare che per chi riceverà la cittadinanza onoraria dal comune di Taranto non cambierà nulla, in quanto la cittadinanza viene riconosciuta da una legge nazionale e non comunale.

Questo provvedimento, quindi, non produrrà alcun effetto concreto anzi l’unico risultato sarà solo ulteriore confusione e illusione per quei ragazzi stranieri che attraverso questa delibera demagogica saranno convinti di diventare cittadini dall’oggi al domani. Oltretutto, la cittadinanza per gli stranieri oggi segue la regola della volontà degli stessi di farne richiesta e, dunque, la legge non prevede un automatismo che abbia efficacia indipendentemente dalla volontà dei diretti interessati di diventare italiani.

Con queste iniziative si svilisce anche il senso della cittadinanza onoraria, che viene, invece, oggi conferita per straordinari meriti verso la comunità. Per noi di Fratelli d’Italia, la cittadinanza è un valore molto importante e non la si può regalare con facilità ma vanno rispettati i tempi oggi previsti dalla legge dimostrando, dopo un percorso di vita consapevole, rispetto e amore verso la nazione che ti accoglie e che ti concede di studiare e vivere in serenità, dimostrare di conoscere la lingua italiana, di rispettare le nostre regole, dimostrare di volersi realmente integrare e di sentirsi fieri di appartenere allo stato italiano prima di rivendicare qualsiasi diritto.



Non ci stupisce che le forze di centrosinistra al comune di Taranto approvino un provvedimento del genere senza alcun valore giuridico visto che la sinistra ha sempre difeso diritti facili. Fratelli d’Italia è fermamente contraria allo ius soli e ad ogni forma di automatismo nell’ottenimento della cittadinanza. Per noi la cittadinanza italiana va meritata. Il consiglio comunale di Taranto si occupasse dei problemi dei tarantini piuttosto di questioni sulle quali non ha alcuna competenza giuridica e amministrativa.

Giampaolo Vietri

Tiziana Toscano

Fratelli d’Italia