FdI: Condivise in consiglio nostre proposte socio familiari

Esprimiamo apprezzamento per la sensibilità manifestata dal consiglio comunale di Taranto sul tema dell’inclusione dei minori disabili e della lotta al bullismo e al cyber bullismo, sensibilità espressa con voto unanime del consiglio comunale dopo il dibattito al quale ha preso parte l’assessore al ramo. Speriamo che su tali temi si possa registrare un ulteriore sforzo corale tra istituzioni, enti, terzo settore e cittadinanza in genere soprattutto per mettere in rete tutte le iniziative esistenti sul territorio o per favorirne ulteriori di natura innovativa. Può sembrare una banalità, ma di certo non lo è, affermare che in special modo sulle battaglie sociali l’unione di intenti e il contributo di ciascuno è fondamentale per ricercare soluzioni mirate ed efficaci. L’inclusione dei minori disabili in tutti i contesti informali sarebbe indice di una emancipazione dell’intera comunità, per questo auspichiamo che le realtà associative si facciano anch’esse avanti per promuovere l’accesso di questi minori sulla base dell’uguaglianza alle proprie attività, magari rappresentando all’amministrazione comunale e agli altri attori preposti il necessario supporto in termini di formazione di base affinché possano includere i diversamente abili al meglio. Altrettanto importante è intervenire per contrastare ogni forma di bullismo, fenomeno che si è evoluto in senso degenerativo e la cui minaccia per i nostri giovani proviene oggi anche dal web. Per questo riteniamo che la proposta approvata in aula dell’istituzione di un “Punto giallo”, giallo è il colore che convenzionalmente è usato per la lotta al bullismo, possa essere un’ indispensabile strumento di informazione, orientamento e supporto per quanti restano vittime di questo fenomeno e delle loro famiglie per reagire al meglio in modo tempestivo. Due temi che non sono politici ma sono temi della Politica…. la politica con la P maiuscola che intende occuparsi dei problemi delle famiglie, delle persone più fragili e dei loro bisogni.Giampaolo VietriTiziana ToscanoFratelli d’Italia

