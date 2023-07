FdI Martina Franca: Statale 172, una storia infinita

riceviamo e pubblichiamo:

Continua la storia infinita del Cantiere della Strada Statale 172, nodo fondamentale per la viabilità in entrata e in uscita per la nostra Martina Franca. I disagi che durante l’anno sono già notevoli con la stagione estiva sono esponenzialmente aumentati. L’afflusso turistico e la voglia dei nostri concittadini di raggiungere la riviera ionica moltiplicano le difficoltà alla viabilità, ancora ridotta in entrambe i sensi di marcia nel tratto unico e nevralgico che connette Martina a Taranto; basti pensare che la sola avaria di un mezzo pesante ha paralizzato il flusso in diverse occasioni, impedendo anche lo scorrimento dei mezzi di emergenza e di soccorso; si rischia veramente troppo!

Non sono serviti purtroppo i tanti appelli ad ANAS degli ultimi anni per cercare di restituire al territorio l’arteria in questione e ancora oggi il cantiere sembra procedere troppo a rilento rispetto alle necessità concrete. Per questo motivo, tramite la voce della Coordinatrice Cittadina di FDI Grazia Lillo, chiediamo un sopralluogo urgente e congiunto del Consigliere Regionale Renato Perrini, del Sindaco di Martina Franca Gianfranco Palmisano e dell’Assessore Regionale ai Trasporti Maurodinoia, della quale auspichiamo vivamente la presenza, al fine di poter dare delle risposte contestuali alla visione del cantiere

Il Consigliere Perrini insieme al Gruppo Fratelli D’Italia Martina Franca sono da sempre attivi sulla questione 172, per la quale l’ultimo sopralluogo si è tenuto il 13 gennaio 2023, ma già nel luglio 2021 il Coordinamento Cittadino FDI di Martina Franca si è fatto promotore di una petizione popolare, che ha riscosso una grande partecipazione, depositata in Regione tramite lo stesso Consigliere Perrini.

L’Assessore Regionale invece nel corso dell’ultimo sopralluogo di circa 7 mesi fa assunciava l’apertura di una strada alternativa e parallela nel giro di 30 giorni al fine di raddoppiare la viabilità… ma all’annuncio non sono seguiti i fatti e nulla è cambiato.

Urge verificare quindi, unitamente alle autorità invitate al sopralluogo, lo stato effettivo dei lavori, eventuali impedimenti e cosa in concreto possa essere utile mettere in campo per risolvere quanto prima l’annoso problema della 172 oggi diventato quasi una nuova “Salerno-Reggio Calabria”. Il protrarsi di tale situazione ha causato e continua a produrre danni ingenti all’economia del nostro territorio, già martoriato da anni di pandemia e di crisi energetica globale. Non possiamo indugiare oltre in questa situazione.

Martina Franca 16.07.2023

Il Coordinamento Cittadino di Fratelli d’Italia