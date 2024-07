FdI: “Nessun cartellone estivo del Comune. Tatanto abbondanata a sé stessa”

Intervento del gruppo consiliare FdI al Comune di Taranto, Giampaolo Vietri e Tiziana Toscano

“Siamo ormai alla fine di luglio e il comune di Taranto non ha un cartellone di eventi estivi a cui i cittadini possano partecipare gratuitamente. E’ inammissibile che in un capoluogo di provincia con quasi duecentomila abitanti non ci sia un cartellone strutturato di manifestazioni pubbliche culturali e di intrattenimento nei mesi di luglio e agosto organizzato dal comune. Gli eventi in città sono praticamente tutti a pagamento organizzati da privati senza i quali a Taranto non ci sarebbe nulla. Eppure parliamo di una città di mare che si vorrebbe turistica nella quale però ai cittadini in primis e ai turisti che vorrebbero trascorrere una serata in città non si offre alcuna forma di svago o offerta culturale se non a pagamento, eppure queste opportunità si potrebbero organizzare valorizzando e dando occasione di lavoro a rotazione ad artisti e compagnie tarantine. E’ evidente che il civico Ente non è in grado di pianificare per tempo attività importanti e questo purtroppo disincentiva il turismo, mortifica i tarantini, soprattutto i giovani, dei quali ci lamentiamo che preferiscano recarsi nei comuni limitrofi per partecipare ad eventi collettivi o per cenare, quando ciò è dovuto anche al fatto che non si fa nulla per trattenerli in città. Prova ne sono le foto che in questi giorni circolano sui social di gente in centro che vaga senza saper cosa fare e di strade deserte dopo la chiusura dei negozi perché non c’è nulla in città accessibile a tutti. E a rimetterci ci sono anche le attività commerciali che con una città ricca di vitalità avrebbero sicuramente maggiori introiti. L’amministrazione comunale in questi mesi ha presenziato, mettendosi in luce, alle conferenze stampa delle rassegne estive organizzate da privati, accessibili per i cittadini solo a pagamento senza però organizzare e presentare un proprio cartellone di iniziative distribuite in tutti i quartieri da offrire a turisti e cittadini come avviene sostanzialmente ovunque per dare vivacità alla stagione estiva. Allietare ed arricchire l’estate dei nostri concittadini è un atto dovuto visto che i tarantini pagano i tributi al massimo ma nonostante ciò non ricevono in cambio dall’amministrazione comunale mai nulla di positivo e bello. A nostro avviso non si può continuare a parlare di cultura, di attrattività del territorio e di turismo se non si fa programmazione a trecentosessanta gradi in ogni ambito e se manca quell’amore per la città che dovrebbe indurre chi amministra a pensare ai propri concittadini, ai tarantini che invece vengono sempre più dimenticati e abbandonati a se stessi facendo morire la città”.