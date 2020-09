Fedrica (Lega) a Taranto

“Mercoledì 16 settembre alle ore 15:30, presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Jonio, ci sarà il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga” ad annunciarlo il Vice Segretario Regionale della Lega l’On. Gianfranco Chiarelli.

Ad accompagnare il presidente Fedriga ci sarà anche l’On. Nuccio Alteri, candidato alla carica di Vice Presidenza della Regione Puglia. I vertici della Lega incontreranno i rappresentanti istituzionali dell’Autorità Portuale di Taranto per discutere di progetti futuri e dello sviluppo della portualitá. La convergenza tra gli esponenti delle due regioni é il metodo inaugurato dalla Lega per un proficuo scambio di buone prassi volte alla costruzione di un buongoverno in Puglia.

“L’Autority portuale – conclude Chiarelli – rappresenta il crocevia infrastrutturale e logistico da cui, con la Lega al governo della Regione Puglia, partirà un nuovo volano di sviluppo e centralità per la città di Taranto”.