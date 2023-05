Festa dello Sport domenica 4 giugno,

A Martina Franca 43 associazioni si esibiranno in 30 postazioni

Domenica prossima 4 giugno dalle 09.00 alle 22.00 si svolgerà la Festa dello Sport. Promossa e organizzata dall’Amministrazione Comunale tramite l’Assessorato allo Sport, col patrocinio del CONI vedrà il coinvolgimento di ben 43 associazioni sportive cittadine di diverse discipline sportive fra le quali pattinaggio a rotelle, tennis tavolo, fitness, ciclismo, ginnastica ritmica, ginnastica artistica, arti marziali, basket, tiro con l’arco, triathlon, rugby, kite surf, pallavolo, beach volley, calcio, calcetto e scacchi. Si comincia con la cerimonia inaugurale – a partire dalle ore 09.00 lungo l’anello extramurale – che sarà curata dall’ASD Martina Franca Running in collaborazione con le scuole.

E’ stato “recuperato” lo storico torneo dei rioni che si svolgerà in versione calcio a 5 presso il Palazzetto dello Sport a partire dalle ore 09.00 del mattino, con semifinali e finale nel pomeriggio.

La mattina, in piazza XX Settembre, si esibirà il pluripremiato campione europeo di calcio freestyle Gunther Celli che coinvolgerà anche il pubblico in una serie di sfide one to one. Sempre nella stessa piazza sarà possibile effettuare delle prove al simulatore del pilota automobilistico Antonio Giovinazzi.

In Villa Garibaldi sarà dato spazio agli amici a quattro zampe, in modo particolare cani che si esibiranno in prove di agility e pony utilizzati anche nella pet therapy per disabili.

Chiuderanno la giornata dedicata alla Festa dello Sport il concerto dei La la Band agli Orti del Duca con inizio previsto alle ore 21.00 e la cerimonia finale col rilascio degli attestati di partecipazione alle associazioni.

Martina Channel seguirà la manifestazione effettuando anche dirette dalle varie postazioni.

Saranno previsti anche due stand per gli sponsor che hanno risposto all’avviso pubblico indetto dal Comune: Centro Sapienza (polo di Università Telematiche) e il negozio di calzature e abbigliamento sportivo Fair Play/OffSide.

Nelle 30 postazioni dislocate in diversi punti della città, in particolare nel centro urbano, saranno impegnate le seguenti associazioni: ASD PGS Martina Sprint, ASD Nisen, ASD Tennis Tavolo Olimpia Martina, SSD Timefit, SSD Moving, FootWork Italia (calcio acrobatico), ASD Taekwondo Mansè, ASD Team Bike Martina Franca, ASD Wellness Project, Antonio Giovinazzi Official Fan Club, SSD Unika, ASD Tyche, ASD Alegria, ASD Butterfly Dance Academy, ASD Polisportiva Arci Martina, ASD La Palestra UISP, Anziani in movimento, ASD Fiore D’Oro, ASD Scuola Basket Martinese, ASD Polisportiva Basket Martina, ASD Newgen Basket, AS Centro Cinofilo a Tutta Zampa, ODV Social Point, ASD Fattoria Scasserba, ASD Arcieri Valle d’Itria, ASS. MMTB Martina Franca, Albatros Sporting Club – Triathlon Valle d’Itria – Albatros Team, ASD Vespa Club Martina Franca, AD Circolo Scacchistico Martinese, ASD Martina Franca Running, ASD Itria Football Club, ASD Freeride Watersport, ASD Valle d’Itria Rugby, ASD Volley Club, Martina Franca/Beach Volley Martina, AS San Paolo, ASD Martina Franca (ASI), ASD Martina Calcio, ASD Martina Academy, ASD Red Boys Martina Franca e ASD Futura Martina.

