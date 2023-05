“Futura”: presentato il nuovo libro di Gaetano Mercinelli

Un “romanzo di formazione interiore contaminato di giallo” seconda opera del medico tarantino

Presentato ieri (15 maggio 2023) la seconda fatica letteraria del dott. Gaetano Mercinelli, neurologo che, come ci ha segnalato nell’intervista (vedi video), ha cominciato a scrivere nella seconda parte della sua vita. Nel 2019 l’esordio con “Espiazione“.

Futura si presenta come un romanzo con finale a sorpresa; è la storia di una giovane biologa molecolare, tarantina, “donna indipendente e forte ( come si legge nella copertina del libro)a caccia del proprio destino, s’imbatte nei traffici loschi di “Progenie” multinazionale svizzera, per cui lavora. Da sola dovrà affrontare una delle scelte più forti e controverse che una donna possa compiere nella propria vita; con la consapevolezza di non dover vincere ad ogni costo, ma anche di non voler soccombere.“

Non possiamo elaborare una recensione del libro prima di averlo letto naturalmente ma riteniamo che anche in questo secondo lavoro lo stile di Mercinelli sia confermato. Si tratta di un vero progetto di scrittura come ha segnalato l’editore Antonio Mandese nel corso di un affollatissima presentazione. Mercinelli parla in prima persona vestendo i panni di una donna, impresa certo non facile che gli riesce però molto bene.

Le video interviste all’autore, all’editore e all’editing di Futura

La donna, il sud, lo scappare via per cercare lavoro, il distacco dalla famiglia, temi importanti che emergono in un romanzo che promette di incuriosire il lettore stimolandone la riflessione ma anche soddisfandone il piacere della buona lettura, in un momento storico in cui il mercato culturale è contaminato da tante forme di scrittura di discutibile qualità. Ormai si parla addirittura di libri scritti con l’intelligenza artificiale! Di questo abbiamo dialogato con Antonio Mandese.

Editing di Futura la prof.ssa Evelyn Zappimbulso che ha condotto l’incontro con i lettori. La prof.ssa Mariangela Lincesso ha invece letto alcuni brani del libro.

Nei prossimi giorni Futura sarà presentato al Salone internazionale del Libro di Torino.