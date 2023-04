Giochi del Mediterraneo, Maiorano (FdI): “La sinistra vuole far saltare l’evento?”

riceviamo e pubblichiamo:

“Come richiesto dai parlamentari di Fratelli d’Italia, il Governo ha accolto la proposta di commissariare i Giochi del Mediterraneo. Unica soluzione per poter riuscire a realizzare entro il 2026 le opere che oggi, dopo 4 anni dall’assegnazione, sono completamente ferme, come segnalato dagli stessi organizzatori. Che ancora in queste ore, pur lamentando di non avere i fondi a disposizione, si affrettano a convocare conferenze dei servizi per progetti non previsti dalla candidatura.

Eppure il comitato messo su da Emiliano in questi 4 anni ha avuto in mano già 4,5 milioni di euro da parte del governo senza riuscire a produrre nulla se non nomine e un video con la bella immagine di Otranto al posto di Taranto nella presentazione mostrata al comitato internazionale. La minaccia che oggi il comitato e il sindaco di Taranto fanno, di portarsi via il pallone e mandare tutto all’aria in caso di commissariamento, dimostra che non è al successo della manifestazione che tengono, ma a gestirla personalmente”. Così l’onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d’Italia, membro della IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati.

“Il Governo Meloni invece, specialmente nella figura dei ministri incaricati Raffaele Fitto e Andrea Abodi, che ringrazio, ha l’unico obiettivo di riuscire nella manifestazione dell’evento, e procedere con iter commissariali, come già fatto per l’edizione di Pescara, è l’unico modo per superare l’inerzia che, come a Taranto si sta verificando per l’ospedale san Cataldo, o Palazzo degli Uffici, porterebbe a una dilatazione dei tempi che non possiamo permetterci. Spiace davvero che la sinistra di Emiliano e Melucci prima chieda i soldi al Governo Meloni, e poi preferisca buttare tutto all’aria, minacciando di far saltare i Giochi del Mediterraneo, se a gestirli non saranno loro” ha concluso il deputato ionico e vicecoordinatore provinciale di Fratelli d’Italia.