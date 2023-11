Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, Perrini (FdI): “Il Commissario Ferrarese ha fatto in 4 mesi ciò che prima di lui non è stato fatto in 4 anni”

“La mistificazione della realtà è decisamente antipatica, specie se la realtà dice che negli ultimi 4 mesi, il Commissario Ferrarese, è stato capace di fare ciò che non è stato fatto nei 4 anni precedenti per i Giochi del Mediterraneo in programma a Taranto nel 2026”.

Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, che prosegue: “Apprendo dagli organi di informazione che ci sono ancora dei critici in servizio effettivo permanente che, di certo non animati dalla buona fede, asseriscono che si stia perdendo tempo.

Eppure fingono di non vedere e di non sapere che, finalmente, esiste un master plan che fino a cinque mesi fa era una chimera, che il Governo Meloni ha stanziato i fondi di propria competenza per i Giochi mentre la Regione Puglia, ad oggi, non ha ancora versato un centesimo.

I fatti, quindi, si incaricano di smentire i critici che, evidentemente, non vogliono il bene di Taranto. Per l’ennesima volta – conclude Perrini – confidando nella redenzione, auspico che tutti insieme si possa fare squadra, a tutti i livelli istituzionali e organizzativi, affinché Taranto non perda questa bella occasione rappresentata dai Giochi del Mediterraneo 2026. I benefici, del resto, saranno per l’intera comunità tarantina e ionica e non capisco perché non si debbano ancora unire tutte le forze per lavorare con intensità e realizzare tutto quanto c’è da fare in tempo per l’evento”.