Gli eletti al Consiglio regionale

Qualche sorpresa nella composizione non ancora ufficiale. Fitto in quota Lega?

Non ancora ufficiale la composizione del nuovo consiglio regionale. Lunghissime le operazioni di verifica in presenza di una legge elettorale sicuramente non chiarissima, tant’è che subito si sono verificate incongruenze nella comunicazione da parte del Viminale. Questa che riportiamo dovrebbe ( continuiamo ad usare il condizionale) la nuova composizione del consiglio regionale pugliese. Singolare la ipotesi che Fitto sia in quota Lega, ricordando che proprio la Lega non si è mai mostrata particolarmente “entusiasta” della scelta.

La composizione del consiglio regionale pugliese con 51 componenti dell’assemblea dovrebbe essere ( in attesa della proclamazione che dovrebbe avvenire oggi) pertanto la seguente:

Presidente della Regione Puglia

Michele Emiliano

Ripartizione 29 seggi maggioranza

Partito democratico 15 (Paolicelli, Maurodinoia, Parchitelli, Caracciolo, Ciliento, Mennea, Amati, Bruno, Piemontese, Campo, Metallo, Capone, Pentassuglia, Di Gregorio, Mazzarano)

Popolari 7 (Stea, Lanotte, Vizzino, Clemente, Leo, Pendinelli, Stellato)

Con Emiliano 7 (Lopalco, Longo, Tupputi, Leoci, Tutolo, Delli Noci, Lopane)

Ripartizione 21 seggi opposizioni

Fratelli d’Italia 6 (Zullo, Ventola, Caroli, De Leonardis, Gabellome, Perrini)

Lega 4 (Bellomo, Splendido, De Blasi, Fitto al quale subentrerebbe Conserva)

Forza Italia 3 (Lacatena, Gatta, Mazzotta)

Puglia domani 3 (Tammacco, Dell’Erba, Pagliaro)

Movimento 5 Stelle 5 (Laricchia, Di Bari, Barone, Casili, Galante)