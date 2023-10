“GrinGiro”: presentato il progetto della SafesPro

Tre biciclette speciali (risciò) per una mobilità inclusiva.

Si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto GirinGiro; progetto illustrato dal presidente e direttrice della SafesPro (Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per Professionisti), avvocato Domenica Leone, presente il partner tecnico dott. Francesco Giuri (Stella Marina), e l’assessore ai servizi sociali e pari opportunità del Comune di Taranto (partner istituzionale) dott.ssa Gabriella Ficocelli. Hanno partecipato anche Maria Antonietta Brigida vice presidente del CSV e il Sig. Nicola Rago segretario dell’associazione ANMIC. Ha coordinato il dott. Francesco Ruggieri responsabile della comunicazione SafesPro.

GirinGiro è uno dei progetti vincitore del concorso “Orizzonti Solidali” promosso dalla fondazione Megamark. Lo scopo è quello di promuovere la mobilità inclusiva attraverso passeggiate turistiche per la città di Taranto. Sono in arrivo (l’avvio del servizio si prevede per fine anno) tre speciali biciclette elettro assistite appositamente progettate per ospitare oltre al driver una persona con difficoltà motorie. Un vero e proprio risciò.

Ci saranno tre postazioni dislocate in altrettanti punti della città in prossimità delle piste ciclabili.

Nei prossimi giorni saranno selezionati i drivers con priorità per soggetti in difficoltà economiche.

In collaborazione con l’assessorato ai servizi sociali e le associazioni (CSV innanzitutto) si definiranno le procedure per l’accesso al servizio.

Si ipotizza tra l’altro anche di offrire il servizio ad eventuali crocieristi che ne avessero necessità.

“La disabilità non è della persona ma del contesto inadeguato -così l’avvocato Leone- con il progetto GirinGiro vogliamo impegnarci a rompere le barriere e creare opportunità. La nostra scuola, ente di formazione onlus, nella sua mission ha inserito l’impegno nel sociale; nel nostro catalogo di corsi abbiamo inserito, e già realizzato, corsi specifici per persone fragili, sia dal punto di vista fisico che mentale”. Importante il sostegno dell’amministrazione comunale come ha ribadito l’assessore Ficocelli: «L’Amministrazione comunale non poteva non essere presente in questo progetto che promuove l’inclusione di soggetti svantaggiati inserendoli in un’attività che, questo è il nostro auspicio, possa continuare in futuro, anche dopo la conclusione del progetto stesso. Peraltro promuove anche una forma di turismo e di mobilità sostenibili, due degli asset del nostro programma ecosistema Taranto per un nuovo modello di sviluppo della città; in ultimo mi piace sottolineare il sostegno concreto del mondo del profit, attraverso una sua fondazione, al Terzo settore, un esempio di comunità coesa che collabora su iniziative che, come questa, portano benefici a tutta la comunità»

Contatto stampa

392 9168912