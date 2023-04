IAIA (FDI). Istituto agrario “L. Einaudi” di Manduria da rilanciare.

riceviamo e pubblichiamo:

“Nei giorni scorsi, ho visitato l’istituto agrario di Manduria alla presenza del dirigente scolastico Pierangela Scialpi, di diversi collaboratori e del consigliere provinciale Roberto Puglia.

Ho apprezzato molto la struttura ed i laboratori ma, al contempo, non ho potuto ignorare la flessione delle iscrizioni che pesa, inevitabilmente, sul presente e sul futuro della scuola.

Questo indirizzo scolastico va, senza dubbio, supportato perché può garantire nel nostro territorio numerosi sbocchi professionali. Il percorso di studi infatti, consente una formazione adeguata per lavorare come consulenti di imprese agricole e zootecniche, come conduttori di impianti di trasformazione, come agrotecnici ed esperti nel settore dell’agricoltura. Inoltre, si possono acquisire competenze di primo piano nella prevenzione del degrado ambientale, nella promozione del settore agrituristico e nella gestione di aree verdi, compresi parchi e zone protette.

Viviamo in una provincia che, ormai e per fortuna, registra da tempo il decollo delle attività agricole, traino fondamentale dell’economia locale. Di conseguenza, puntare i riflettori sull’istituto agrario è un dovere per l’intero territorio. Vantiamo la presenza di imprese agricole grandi ed importanti, affiancate da altre medio-piccole ma altrettanto preziose. In questo senso, un indirizzo scolastico come quello agrario appunto, non può e non deve essere sottovalutato.

Per questa ragione ed in accordo con la dirigenza scolastica che ringrazio, intendo farmi promotore di iniziative, eventi e manifestazioni che si svolgeranno proprio in questa scuola, dotata di ampi spazi al chiuso e all’aperto ma soprattutto capace di supportare le esigenze formative e occupazionali della nostra provincia”.

Così on. Dario Iaia ( componente della commissione parlamentare Ambiente, territorio e Lavori pubblici / coordinatore provinciale di FdI Taranto )