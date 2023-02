Il Formedil Cpt Taranto e l’Associazione Symbolum Ets in prima linea nel sociale

APERTE LE ISCRIZIONI PER PARTECIPARE A PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’ O ALLA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE PER PERSONE A RISCHIO DI DISCRIMINAZIONE

Il Formedil Cpt Taranto e l’Associazione Symbolum Ets continuano a mettere in atto azioni concrete di animazione territoriale per la realizzazione di interventi che promuovano l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ad ogni forma di discriminazione.

Nel corso di una conferenza stampa, svolta presso Centro San Gaetano in città vecchia, a cui hanno preso parte don. Emanuele Ferro, parroco della Cattedrale di Taranto e presidente Symbolum Ets, Ennio Ottomano, Francesco Pasanisi, rispettivamente Presidente e Direttore del Formedil Cpt Taranto, Piero Chirulli Presidente di Finindustria è stato reso pubblico il progetto INCIPIT (Inclusione e Impresa per il territorio) finanziato dalla Regione Puglia, nell’ambito dell’Avviso Pubblico RENAISSANCE – Progetti di accompagnamento all’autoimprenditorialità o alla creazione di nuove imprese per persone a rischio discriminazione.

Il progetto, che vede il partenariato anche dell’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Taranto, di Finindustria Taranto e dell’Ufficio della Consigliera alle pari opportunità della Provincia di Taranto, si pone come obiettivo la creazione di nuove imprese e cooperative prevalentemente nei settori afferenti il turismo, in tutte le sue sfaccettature, sfruttando l’aumentata presenza di persone che frequentano la città vecchia a vantaggio di chi giornalmente deve fare i conti con episodi di discriminazioni non solo di genere. Un’offerta che vuole coinvolgere le donne e uomini tarantini portando al centro della discussione i servizi efficaci ed efficienti, la creatività, la formazione, l’accoglienza, diffondendo cultura all’autoimpiego e al senso di appartenenza.

I soggetti promotori si sono già messi all’opera per garantire la più ampia promozione dell’attività al fine di coinvolgere il più alto numero di destinatari a cui offrire una concreta possibilità di riscatto sociale. A questo proposito possono candidarsi a partecipare alle attività di orientamento, formazione e sostegno all’autoimprenditorialità, previste dal progetto, tutti i soggetti a rischio di discriminazione tra cui anche migranti, soggetti appartenenti a minoranze etniche e diversamente abili. È prevista inoltre una indennità di 4 euro lorde ad ora pari a circa 750 euro per i lavoratori in cerca di prima occupazione, disoccupati iscritto da più di due anni al CPI e iscritti nelle liste di mobilità che non percepiscono l’indennità.

Per partecipare e per conoscere nel dettaglio l’attività in partenza è possibile recarsi negli uffici dell’Ente in via Sorcinelli 21 a Taranto, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00, telefonare al numero 0997302530, inviare una e-mail a segreteria@formedilcpttaranto.com o consultare il Sito Web: www.formedilcpttaranto.com.