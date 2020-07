Il sindaco di Laterza Lopane si dimette

La decisione determinata dalla decisione di candidarsi alla carica di consigliere regionale

Oggi, 3 luglio 2020, con una lettera inviata al Presidente del Consiglio Comunale Antonio Fanelli, consultabile a questo link, Gianfranco Lopane ha formalmente rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco di Laterza.

La decisione è dovuta alla scelta del sindaco di candidarsi alla carica di consigliere regionale.

Si chiude così l’esperienza amministrativa di Lopane, cominciata nove anni fa, di cui il sindaco dimissionario traccia un bilancio. Lopane fa riferimento anzitutto al risanamento economico che è stato operato, che ha portato al risultato del dimezzamento dell’indebitamento pro-capite di ogni laertino. Successivamente passa a citare i numerosi progetti e opere realizzati esclusivamente ricorrendo a fondi derivanti da bandi regionali, nazionali ed europei, non avendo il Comune risorse finanziarie proprie: il potenziamento del depuratore comunale, la fibra ottica, il passaggio a led della pubblica illuminazione, il restauro di Ponte Selva San Vito e di numerose strade, gli interventi su tutti gli edifici scolastici, la realizzazione di alcuni luoghi di aggregazione (Parco Urbano, ex Gendarmeria, ex Mattatoio Comunale), del Centro Diurno e della Ludoteca Comunale, il recupero di Palazzo Marchesale. Inoltre, fra pochi giorni cominceranno i lavori per il Centro Polivalente Anziani, sarà espletata la gara per i lavori del Presidio Sanitario Territoriale e riprenderanno i lavori per il Palazzetto dello Sport.

Il sindaco, inoltre, rivendica importanti risultati dal punto di vista della crescita delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, della crescita della vita culturale e dei servizi per il turismo, della programmazione e pianificazione del territorio.

“Queste dimissioni – scrive Lopane nella parte conclusiva della lettera – non rappresentano la fine di un percorso, la conclusione di un’esperienza politica. Al contrario sono l’inizio di una nuova disponibilità al servizio non solo di Laterza ma di un versante più ampio che avverte la necessità di essere maggiormente rappresentato”.

“Mi auguro che il percorso amministrativo di risanamento economico intrapreso e le progettualità avviate – continua il sindaco – siano un’eredità importante e abbiano continuità amministrativa. Mi auguro, ma non ne dubito, che la coalizione politica che rappresento vorrà cogliere quest’opportunità e si presenti ancora forte e compatta mantenendo quei processi di partecipazione e condivisione dei programmi amministrativi e dei futuri protagonisti istituzionali”.

Il sindaco comunica che, proprio in virtù del principio di partecipazione, il prossimo candidato sindaco della sua coalizione, come avvenuto già per il 2011, sarà scelto tramite primarie che si terranno a fine luglio, cui potranno partecipare tutti i laertini che lo vorranno.

“Oggi non c’è un Sindaco che lascia, ma un concittadino che chiede di dare a Laterza una nuova opportunità di crescita, di rappresentanza – conclude Lopane, con riferimento alla candidatura al Consiglio Regionale – per mostrare a tutta la Puglia che i semi sani della nostra terra sanno attendere la giusta stagione per germogliare, crescere, divenire frutto. Possiamo, insieme, prenderci cura della Puglia intera, con l’orgoglio delle persone semplici e la competenza che la straordinaria esperienza politica di questi anni ci ha donato. È tempo di impegnarsi, di offrirsi. Generosamente uniti.

Auguro a Laterza e ai laertini tutto il bene possibile, la forza di guardare al futuro con ambizione e con speranza”.