Impianto sotterraneo per la raccolta dei rifiuti, variazioni a traffico e sosta per consentire i lavori

I lavori per la realizzazione dell’impianto sotterraneo di trasporto pneumatico dei rifiuti, che servirà parte del quartiere Salinella e dell’area di “Taranto 2”, proseguono e interesseranno diverse arterie della zona, proprio per realizzare le condutture sotto il livello stradale.

Per agevolare le attività di cantiere, sono state disposte attraverso ordinanza alcune variazioni a traffico e sosta che seguiranno l’andamento dei lavori. Genericamente, quindi, tali variazioni saranno valide dal 23 agosto al 4 novembre di quest’anno, per tutto il giorno, ma saranno applicate dinamicamente secondo gli step dell’intervento e con il costante ausilio delle pattuglie della Polizia Locale, presenti in zona per l’intero periodo di validità dell’ordinanza.

Nello specifico, saranno interdette temporaneamente circolazione e sosta in via Scoglio del Tonno in corrispondenza dell’intersezione con corso Annibale, nel tratto compreso tra corso Annibale e via Palatucci e nel tratto compreso tra via Palatucci e via Lago d’Averno, con contestuali deviazioni sulle vie limitrofe.

La circolazione sarà rivista anche lungo l’intera rotatoria tra via Cripta del Redentore e via Scoglio del Tonno, con l’istituzione del senso unico alternato lungo quest’ultima nel tratto prospiciente la recinzione del comando provinciale della Guardia di Finanza.

Anche via Cripta del Redentore sarà parzialmente interdetta al traffico, in corrispondenza dello spartitraffico della rotatoria, insieme con via Lago di Pergusa (tra i civici 1 e 9) e prima traversa di via Lago di Pergusa (in corrispondenza del civico 7).

Per garantire le deviazioni, inoltre, sarà istituito un divieto temporaneo di sosta in corso Annibale (nel tratto che si sviluppa tra il civico 36 e le due arterie via Scoglio del Tonno e via Lago d’Averno) e in via Cripta del Redentore (tra il civico 8 e via Lago d’Averno). In questi stessi tratti sarà istituito il senso unico con direzione da nord a sud.

Naturalmente, nessuno dei divieti dovrà comportare interdizioni al regolare afflusso e deflusso dei mezzi di Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco che hanno in zona le loro sedi.