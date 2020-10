Kyma Mobilità modifica percorsi autobus per il Giro d’Italia

In relazione ai temporanei divieti di circolazione su molte vie cittadine per il passaggio del Giro d’Italia, dalle ore 11.00 alle ore 17.00 di venerdì 9 ottobre i percorsi delle linee degli autobus di Kyma Mobilità subiranno numerose modificazioni.

Gli autobus realizzeranno i cosiddetti “percorsi circolari”, alcuni percorrendo anche il Ponte Punta Penna, e comunque evitando le vie in cui il traffico è interdetto; sempre dalle ore 11.00 alle ore 17.00, le linee 5, 6, 9, 13, 15 e 18 saranno invece sospese.

Sul sito aziendale www.amat.taranto.it è pubblicato il comunicato alla clientela con l’elenco dettagliato dei percorsi con le relative modificazioni.

L’assessore alle Società partecipate Paolo Castronovi ha spiegato che «il passaggio del Giro d’Italia a Taranto, un evento fortemente voluto dall’Amministrazione del Sindaco Rinaldo Melucci, rappresenta una straordinaria occasione di promozione della nostra città. Per questo siamo convinti di poter contare sulla comprensione dei tarantini che, pur dovendo sopportare qualche disagio utilizzando gli autobus di Kyma Mobilità, sanno che in quella giornata si darà una immagine positiva di Taranto a tutta la nazione e oltre!»

MODIFICAZIONI DEI PERCORSI DELLE LINEE AUTOBUK KYMA MOBILITÀ

GIORNATA VENERDÌ 9 OTTOBRE 2020 DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 17.00

LINEA 1/2 – effettuerà percorso circolare, con punto di partenza e arrivo in P.za Gesù Divin Lavoratore, così articolato: P.za Gesù – via S. Francesco – via De Amicis – via Archimede – via Masaccio – svolta a sx su via Galeso – S.S. 172 (Martina Franca) – uscita svincolo per S.S. 7ter – Ponte Punta Penna – uscita Centro – via Magnaghi – via Cugini – via Leonida – via C. Battisti – via Rondinelli – Ponte Punta Penna – S.S. 7ter – uscita Tamburi via Orsini – P.za Gesù.

LINEA 3 – effettuerà percorso circolare, con punto di partenza e arrivo in P.za Gesù Divin Lavoratore, così articolato: P.za Gesù – via Orsini – svolta a sx su via Galeso – S.S. 172 (Martina Franca) – uscita svincolo per S.S. 7ter – Ponte Punta Penna – uscita Centro – V.le Magna Grecia – a dx via Dante – via Giusti – via Oberdan – a dx via Crispi – a dx via P. Amedeo – via Leonida – via Oberdan – via Capecelatro – via Dante – a sx V.le Magna Grecia – sottopasso Ponte Punta Penna – S.S. 7ter – uscita Tamburi via Orsini – P.za Gesù.

LINEA 8 – effettuerà percorso circolare, con punto di partenza e arrivo via Lago di Garda (CEP), così articolato: Lago di Garda (CEP) – Lago di Nemi – Taranto2 – via Golfo di Taranto – via Lago Maggiore – C.so Italia – V.le Magna Grecia – via Liguria – a sx C.so Italia – via Lago Maggiore – via Golfo di Taranto – via Lago di Nemi – Taranto2 – Via Lago di Garda (CEP).

LINEE 14 / 16 / 20 / 21 / 23 / 25 / 27 / 28 / 29 – effettueranno percorsi circolari, rispetto ai capolinea esterni (Leporano – Saturo – San Donato – Pezzavilla – San Vito), così articolati: da V.le Magna Grecia proseguono fino alla rotatoria con V.le Liguria dove invertono il senso di marcia e raggiungono via Lago di Garda (CEP) dove attendono l’orario della successiva partenza sul percorso inverso: via Lago di Garda (CEP) – C.so Italia – a dx V.le Magna Grecia – rotatoria di via Liguria inversione per proseguire sui rispettivi percorsi verso i capolinea esterni.

LINEA 24 – effettuerà percorso circolare, con punto di partenza e arrivo Paolo VI/Terrarossa, così articolato: dopo il percorso ordinario nel quartiere, all’uscita dal Ponte Punta Penna percorre via Magnaghi – via Cugini – via Leonida – svolta a sx per P.za Ramellini/ via C. Battisti – a sx via Rondinelli – Ponte Punta Penna – Paolo VI su percorso ordinario. – Terrarossa.

LINEE 4 / 11 / 17 – effettueranno percorsi circolari rispetto ai capolinea esterni (Montermiti – Centro Commerciale – Osp. Nord), così articolati: provenendo da via Orsini e via Galeso, giunte alla Stazione FF.S. invertono la marcia e ritornano sul percorso inverso per Statte e Paolo VI.LINEE 5 / 6 / 9 / 13 / 15 / 18 – durante la fascia ora