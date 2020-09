La “Casa degli anziani”, un fiore all’occhiello dell’amministrazione Melucci

Riceviamo e Pubblichiamo

L’assessore ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli ha visitato la “Casa degli anziani”, struttura in via Lago di Bracciano gestita dalla cooperativa “La Solidarietà”.

Si tratta per una parte di un centro diurno per anziani, per un’altra di una “casa alloggio” a regime semi-residenziale, per massimo 9 anziani, accessibile esclusivamente attraverso l’inserimento diretto da parte dei Servizi Sociali del Comune di Taranto. Un’opportunità offerta alle famiglie dall’amministrazione Melucci, per migliorare la qualità della condizione psico-fisica e sociale dell’anziano e prevenire situazioni di isolamento, venendo incontro ai figli e ai parenti che lavorano.

«Lo scopo dell’amministrazione Melucci – ha spiegato l’assessore ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli – è mantenere l’anziano attivo e inserito nel tessuto sociale, attraverso attività di animazione e ludico-ricreative, iniziative di carattere culturale e formativo. Questo centro è un altro fiore all’occhiello della nostra amministrazione, un esempio di come gli anziani possano vivere insieme, condividere gli spazi, farsi compagnia e sentirsi autonomi».

Al centro diurno per anziani si può accedere attraverso i “Buoni Servizio Anziani” messi a disposizione dalla Regione Puglia, spendibili dai singoli o dalle famiglie nei servizi e nelle strutture dedicate alle persone non autosufficienti, a scopi socio-riabilitativi e socio-educativi, che sono autorizzate al funzionamento. A partire dal 15 settembre si riaprirà il portale regionale per le iscrizioni al Centro Diurno Anziani e noi siamo pronti ad accogliere le nuove istanze.

Chiunque fosse interessato potrà avere ogni utile informazione rivolgendosi direttamente alla struttura, utilizzando i seguenti recapiti: telefono 099/7763243 – 6416645, email info@cooperativalasolidarieta.it.

