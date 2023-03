La Consulta Provinciale degli Studenti di Taranto per un mondo più giusto e sostenibile.

Collegare il mondo della ricerca e della scuola, per divulgare e costruire insieme una nuova cultura ambientale e più sostenibile nella comunità educante. Con questo auspicio, mercoledì 29 marzo 2023, dalle ore 9,30 alle 12,30, nella cornice del Teatro “Emanuele Basile” dell’I.T.E.S. Polo Commerciale Pitagora, in via Pupino 10/A, si terrà il Seminario intitolato “Un mondo più giusto e sostenibile: è possibile?”, promosso dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Taranto, coordinati dalla referente Prof.ssa Patrizia Dioguardi.

Al centro del seminario, il tema dei profondi cambiamenti in atto nel nostro pianeta.

Dopo i saluti iniziali della Dirigente Scolastica dell’Istituto Pitagora Dott.ssa Nadia Bonucci, introdurrà il Dirigente dell’Ambito Territoriale Ufficio VII, Dott. Vito Alfonso. Seguiranno l’intervento del Presidente della CPS Karol Capodieci e di relatori qualificati, quali il Ricercatore ENEA Ing. Giovanni De Paoli, la Dirigente Scolastica dell’Istituto Righi Dott.ssa Iole De Marco, il Presidente dell’Associazione SUSTAIN Prof. Giustino Melchionne.

“La Consulta – evidenzia il Presidente Provinciale Karol Capodieci – ha sempre messo al centro dei suoi progetti un piano di attività che rispecchi i problemi che si presentano all’interno della società. In questo Seminario è centrale il tema del Cambiamento Climatico e della Cooperazione Internazionale, attribuendo un valore centrale all’Istituzione Scolastica. Il cambiamento climatico, la nascita di nuove guerre internazionali – secondo il Presidente Capodieci – ci obbligano a porre una riflessione che rispecchi la realtà, che rifletta quindi il mondo in cui viviamo ma che non siamo in grado di rispettare. Al Seminario sono stati invitati anche i Presidenti delle altre CPS della Regione Puglia, questo a testimoniare quanto il messaggio sia importante e dove ognuno, indipendentemente dalla propria CPS di appartenenza, sia invitato a porre una riflessione comune. Il nostro pianeta si trova in una situazione disastrosa, è importante pertanto capire che il cambiamento climatico è una minaccia globale che richiede una risposta coordinata a livello internazionale. La cooperazione internazionale può risolvere gran parte dei problemi; la riflessione a cui aspiriamo è che la cooperazione internazionale possa essere anche individuata come strumento di educazione. La scuola, in questo senso, è centrale, perché da essa nasce la nuova società, una società che deve avere nuovi valor,i perché le sfide che ci attendono sono numerose e non facili da affrontare”.

Tredici anni fa, in occasione di una riunione della Consulta Provinciale degli Studenti, era stato presentato per la prima volta a Taranto, dall’Ing. Giovanni De Paoli, il progetto SUSTAIN (acronimo di Sustainable Future Student African Italian Network), inserito nell’ambito di un’attività di divulgazione che l’ENEA – l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – aveva avviato in tutta l’Italia.

Il titolo dell’attività “Educarsi al futuro”, sui temi connessi al futuro sostenibile e alle fonti rinnovabili, prevedeva l’illuminazione di scuole nei villaggi rurali africani non elettrificati.

Inoltre il progetto immaginava la realizzazione di un villaggio scuola autosostenibile, sia dal punto di vista energetico che alimentare, con l’impiego delle fonti rinnovabili solari per consentire ad una comunità di circa 200 bambini di studiare, con azioni concrete di cooperazione in Burkina Faso, nel cuore dell’Africa Occidentale.

Successivamente, nel 2011 a Taranto, è nata una rete, attualmente costituita da undici istituti di scuole secondarie di secondo grado: l’IISS Righi – scuola capofila – l’ITES Pitagora, l’IPS Cabrini, l’IIS Maria Pia, l’IISS Mondelli, il Liceo Artistico Calò, l’IISS Pacinotti, il Liceo Ferraris, il Liceo Aristosseno, l’Istituto Comprensivo Vico, l’IIS Monnet di Ostuni.

Attualmente la finalità degli studenti della consulta è di rivitalizzare le esperienze, per irrobustire il confronto tra quante più scuole possibili, e animare un processo virtuoso che riparta dai giovani di Taranto.

Taranto, 28-03-2023

