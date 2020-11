Lacarra (Pd): Capone eletta Presidente del Consiglio Regionale

Riceviamo e Pubblichiamo

Bari, 26 novembre 2020 – “Oggi il Consiglio regionale della Puglia ha scritto una pagina di bella politica.” Lo dichiara il Segretario del PD Puglia On. Marco Lacarra.

“Loredana Capone è la prima donna Presidente del Consiglio regionale.

Un incarico, questo, che arriva dopo anni di impegno nel partito e nelle istituzioni. Loredana è una delle figure politiche più belle che il PD Puglia avrebbe potuto esprimere nella corsa delle ultime elezioni: brillante amministratrice, donna tenace, innamorata della nostra terra.

Oggi è la protagonista di questo passaggio storico per la nostra Regione e inizia un nuovo cammino al fianco delle altre Consigliere elette nelle liste del Partito Democratico. Le guardo e mi emoziono: mi fanno pensare a the Squad, il gruppo di donne che fanno parte della Camera dei Rappresentanti statunitense e si battono per una società più giusta.

Sono state fatte tante affermazioni in questi mesi sulla presunta incapacità del PD Puglia di valorizzare le sue esponenti femminili. Noi andiamo avanti con il sorriso e la serenità di chi fa della costruzione di opportunità e della promozione dell’eguaglianza dei punti di partenza la stella polare della propria azione. Le nostre Consigliere, le tante dirigenti del nostro Partito e le amministratrici locali del PD dimostrano la concretezza del nostro impegno in tal senso e, ogni giorno, lavorano instancabilmente per continuare a cambiare la Puglia.

Buon lavoro a Loredana e congratulazioni per questa nomina tanto meritata.”