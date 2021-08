Lecce: 40 pizzaioli in piazza

Domani secondo appuntamento con “LECCE PIZZA VILLAGE” VII EDIZIONE

Fino all’8 AGOSTO in piazza Mazzini

Un grande laboratorio a cielo aperto per la produzione della pizza artigianale

Oltre 40 i pizzaioli salentini e campani 10 forni a legna allestiti per l’occasione.

“Professionalità e garanzia di materie prime eccellenti italiane: venite in piazza a provare la nostra pizza salentina e napoletana, per scoprire che nella semplicità si può trovare il gusto dell’eccellenza” dice Marco Paladini, alla guida del gruppo Maestri Pizzaioli Gourmet Salentini (Mpgs) di Confcommercio Imprese Lecce al lavoro in piazza insieme ai maestri del Master Pizza & Street Food Vesuviano.

Presente l’area Gluten free con pizza e birra senza glutine

È uno dei prodotti italiani più famosi e apprezzati al mondo e in questi giorni regna nel cuore commerciale di Lecce. Domani, 5 agosto, seconda serata per il “Lecce Pizza Village”, l’evento gastronomico – organizzato dall’agenzia Eventi Marketing & Communication di Carmine Notaro con il sostegno della Regione Puglia e con il patrocinio del Comune di Lecce e di Confcommercio Lecce – che trasforma la centralissima piazza Mazzini in un grande laboratorio a cielo aperto per la promozione e produzione della pizza artigianale. Anche quest’anno, alla settima edizione, sono oltre 40 i pizzaioli che si stanno sfidando di gusto alternandosi davanti ai 10 forni a legna allestiti per l’occasione.

Lecce Pizza Village, fino all’8 agosto, propone un inedito “gemellaggio” tra Salento e Campania, più precisamente tra maestri pizzaioli salentini e colleghi campani, al fine di promuovere e valorizzare le rispettive tradizioni, la qualità degli ingredienti e le tecniche usate nella preparazione. La manifestazione, infatti, vede all’opera anche quest’anno il gruppo Maestri Pizzaioli Gourmet Salentini (Mpgs) di Confcommercio Imprese Lecce guidato da Marco Paladini, insieme ai maestri del Master Pizza & Street Food Vesuviano guidati da Luigi Pirozzi, che propongono la pizza secondo le proprie tradizioni e rigorosamente con ingredienti di prima qualità. Sarà presente anche una postazione Gluten free con pizza e birra senza glutine, con un forno a legna dedicato.

“Per noi il Pizza Village è un momento di festa che viviamo con turisti e conterranei, che ci lusingano venendoci a trovare sempre numerosissimi – dice Marco Paladini, coordinatore del gruppo Mpgs. Siamo tornati in piazza con i colleghi campani consapevoli delle difficoltà vissute nell’ultimo periodo da tutti gli operatori del settore. Motivo per cui questa manifestazione diventa per noi ancora di più un’occasione di promozione della nostra professionalità, abbinata alla garanzia di usare materie prime eccellenti italiane, come ad esempio le farine del Molino Polselli e la mozzarella del caseificio Deliziosa, l’unica a marchio qualità di Puglia. La competenza nel rispettare questi prodotti è il nostro migliore invito a venirci a trovare, per un gustoso momento di leggerezza e condivisione, nel rispetto delle norme anti-Covid. Venite in piazza a provare la nostra pizza salentina e napoletana, per scoprire che nella semplicità potete trovare l’eccellenza”.

Tutte le sere, inoltre, è prevista musica d’intrattenimento con ospiti sempre differenti. Domani, 5 agosto, sarà la volta di Carla Petrachi e Andrea Luperto con il progetto “Odi et amo”, un crescendo di ritmi e passioni, capace di far assaporare vari stili e sonorità, dalla musica d’autore italiana e straniera al jazz, dal tango alla bossa.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle misure anti-Covid secondo la normativa vigente. L’organizzazione garantirà un’accurata suddivisione degli spazi e un’attenta gestione dei flussi dei visitatori.

Apertura ore 19. Ingresso libero. Info e aggiornamenti sulla pagina Facebook e Instagram “Lecce Pizza Village” e al numero 0832 457864.

Lecce Pizza Village conferma anche quest’anno la presenza di importanti partner leader nazionali nel loro settore di riferimento, come Molino Polselli, fra i principali molini italiani, Delizia Spa, storico caseificio di Noci, Novaterra Zeelandia, per la farina senza glutine, insieme a Birra Peroni e Valves, azienda leader nella produzione di software gestionali per aziende, e agli sponsor tecnici Ghs Salento Food Service, Cursano Distribuzione, Fernando Pensa e Isolp.