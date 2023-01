Lega Navale ed Enjoy Your Dive per la cultura del mare

Il 2023 per Taranto si apre con un’interessante intesa tra due realtà del territorio che puntano a contribuire allo sviluppo e alla promozione della cultura del mare. La Lega Navale Italiana e l’Asd Enjoy your Dive hanno dato vita infatti a un protocollo di intesa che le vedrà collaborare e far fronte comune per promuovere, incoraggiare e sostenere la tutela e la salvaguardia dell’ambiente marino, nonché la pratica del diving e delle attività nautiche. L’accordo verrà formalizzato nella serata di domenica 22 Gennaio nei locali della sezione di Taranto della Lega Navale Italiana tra i due presidenti: il dott. Flavio Musolino per la Lega Navale e la dott.ssa Ambra Aiello per la asd Enjoy your Dive.

La Lega Navale Italiana ha tra i suoi scopi principali proprio la diffusione della cultura del mare, dello spirito marinaresco e della tutela dell’ambiente marino, soprattutto tra i giovani; l’ associazione sportiva Enjoy your Dive sulla cultura del mare e del fare ha basato ogni sua attività, puntando l’attenzione sulla promozione e la valorizzazione della risorsa mare e del territorio in cui opera, intessendo collaborazioni e interazioni con vari stakeholder locali e nazionali, dall’Università degli studi di Bari al WWF, e creando eventi che pongono al centro di tutto il mare, rendendolo fruibile, tra l’altro, anche a persone diversamente abili.

Con il protocollo tra queste due importanti realtà Taranto si arricchirà sicuramente della possibilità di valorizzare ulteriormente la risorsa su cui ha basato la sua forza e importanza in passato, sin dai tempi della Magna Grecia, e su cui sta basando la sua rinascita attraverso la messa in pratica di attività ed eventi che mettono al centro il mare e la conoscenza, tutela e valorizzazione del suo patrimonio floro-faunistico (basta pensare alla pinna nobilis e ai cavallucci marini del mar Piccolo), la sua fruibilità da parte di tutti, senza differenze tra normodotati o diversamente abili, con il conseguente sviluppo di una nuova idea di turismo alternativo e sostenibile, che non potrà che avere notevoli ripercussioni positive sulla crescita economica della città.